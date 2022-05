Bauzäune als umstrittene Wildpinklerabwehr bei der Leutenbacher Hocketse

Es ist ein „heißes Eisen“ in der Gemeinde, das seit Jahren geradezu „pünktlich“ immer wieder „hochkocht“, wenn es allmählich auf die Hocketse zugeht. Sollen weiterhin Bauzäune die Veranstaltung „einrahmen“, um so die angrenzenden Grundstücke, vor allem der Anwohner der Bachstraße, aber auch dortige Betriebe und Geschäfte vor „Wildpinklern“ zu schützen oder soll mit dieser „Verunstaltung“, die die Festatmosphäre beeinträchtigt und womöglich auch vor einem Besuch abschreckt, Schluss sein? Das ist die Frage, die immer wieder „im Raum steht“ und deren Beantwortung der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats in seiner jüngsten Sitzung vertagt, nämlich aufs nächste Jahr verschoben, hat.

Diese Bauzaun-Schutzmaßnahme gab es nicht immer, zu ihr griff die Gemeinde, als es immer mehr Unsitte wurde, im Schutze der Nacht und vor allem nach dem Ende des offiziellen Ausschanks sich Erleichterung zu verschaffen, indem man einfach dort pinkelt, wo es einem am nächsten erscheint oder bequemer oder eben auf dem Heimweg. Obwohl wohlgemerkt natürlich ausreichend legale öffentliche WCs in unmittelbarer Nähe zur Verfügung stehen.

Es mag durchaus sein, dass mitunter die Blase plötzlich so drückt, dass es einem dorthin nicht mehr „reicht“, vor allem im fortgeschrittenen Stadium der Alkoholisierung, aber viel öfters dürfte es Gedankenlosigkeit (oder gar Boshaftigkeit oder sogar eine „Mutprobe“?) sein, mal einfach so den dort wohnenden Leuten eine „Stange Wasser“ in den Garten zu „stellen“, auf dass auch die eine „bleibende Erinnerung“ vom Fest vor ihrer Tür haben. Leutenbach hat dieses Ärgernis gewiss nicht für sich alleine, es kommt überall dort vor, wo so eine Hocketse, ein großes Fest überhaupt, mitten im Flecken stattfindet. Da können also viele Gemeinden und Städte „ein Lied davon singen“, in den Chor der Leidenden mit einstimmen.

Von Anwohnern wurden immer mehr Bauzäune beantragt

In Leutenbach ist bei der „Abwehr“ (genauer gesagt dem Versuch dazu) in den vergangenen Jahren massiv „aufgerüstet“ worden, weil immer mehr Bauzäune von Anwohnern angefordert wurden. Bei der vorerst letzten Hocketse-Ausgabe, 2019, vor Corona, waren es 120, verliehen von zwei Firmen, weil nur eine so eine Menge gar nicht auf Lager hat. Aber nicht mal mit dieser Anzahl war die Nachfrage befriedigt, es gab noch mehr Anfragen für weitere „kritische Stellen“ außerhalb des Hocketsegeländes.

Die Bauzäune haben allerdings mehrere „Kehrseiten“. Weil es Zeit braucht für den Bauhof, sie aufzustellen, braucht es Vorlauf, und um sie anschließend wieder abzubauen, Nachlauf. Sie stehen also rund eine Woche. Mal ganz abgesehen vom erheblichen zusätzlichen Aufwand für die Bauhofmitarbeiter. Von Mittwoch bis Mittwoch jeweils bedeutet dies Einschränkungen für die Anwohner, Betriebe und Geschäfte im Bereich des Festgeländes, erschwerte Zu- und Abfahrt in diesem Zeitraum. Mit der Zahl der Zäune vergrößerte sich das Zeitfenster für die Sperrungen stetig. Man könnte auch sagen: Diese Prävention kehrt sich seitdem ein Stück weit gegen die um, die sie schützen soll. Bildlich ausgedrückt: „Die Katze beißt sich in den Schwanz.“

Nun hielten sich Anwohner ihrerseits immer weniger an die Verbote, begannen, sich gegen die Abwehr zu wehren. Was dazu führte, dass die Gemeindeverwaltung, in Gestalt des Ordnungsamts, Halter von Autos ermitteln musste, die in gesperrten Bereichen trotz Verbot geparkt wurden, oder sie ließ, wenn es gar nicht mehr anders ging, die betreffenden Blechkarossen abschleppen, weil sonst der Bauhof nicht weitermachen konnte. Wenn die Halter zum Beispiel verreist waren, einfach nicht kurzfristig zu erreichen waren. Vorsichtig gesagt: Das Verständnis für die Beeinträchtigung nahm ab, oder, wie es die Verwaltung sagt, „ist leider nicht immer vorhanden“. Sie hält es daher „nur noch für sehr schwer leistbar“, die Bauzaunzone aufgrund von Anwohneranfragen noch weiter auszudehnen.

Kritik aus der Bürgerschaft an der „Einhausung“ des Festgeländes

Auf der anderen Seite gibt es seit längerem ohnehin Kritik aus der Einwohnerschaft zur optischen, aber auch atmosphärischen Wirkung dieser, so die Verwaltung weiter, „Einhausung“ des Festgeländes. Zumal die Zäune eine ganze Woche lang stehen, die Wildpinkler erfahrungsgemäß aber nur am Freitag- und am Samstagabend und wenn es bereits dunkel ist, ihr Unwesen treiben. Die Verwaltung hat für die Beratung im Ausschuss mal die Kosten zusammengerechnet: 900 Euro für die Bauzäune, 3400 Euro an Personalaufwand, wenn man die Arbeitsstunden des Bauhofs berechnet.

Die Verwaltung ging in die Sitzung, nach Abstimmung mit den an der Hocketse teilnehmenden Vereinen, mit dem Vorschlag, es mal für 2022 weitestgehend ohne Bauzäune zu versuchen. Solche sollten nur an „sicherheitsrelevanten“ Punkten aufgestellt werden, die nach ihrer Einschätzung folgende sind: beim Gebäude Volksbank/Zahnarzt (wo der Hinterhof nicht einsehbar ist), beim Feuerwehrgebäude/Feldbahn (als Absicherung gegen Absturz an der Böschung zum Buchenbach hin), beim Stand der Feuerwehr (wegen des offenen Feuers dort) und gegebenenfalls für die Anwohner hinter dem Gemeindezelt (weil dieser Bereich ebenfalls nicht einsehbar ist).

Verzicht darauf wurde schon mal abgelehnt

Es gab aber gegen diesen Versuch Einwände aus dem Gremium, berichtet Bürgermeister Jürgen Kiesl auf Nachfrage. Und zwar nicht zuletzt im Zusammenhang mit Corona. Die Besucherzahl war schon in den Jahren vor der Pandemie rückläufig.

Die Frage nach der oder den Ursachen dafür führte auch zu der Vermutung, dass das eben auch mit den Bauzäunen, deren abschreckender Wirkung (aber anders als gemeint) zu tun haben könnte, dass nämlich die Leute gleich von vornherein deswegen wegbleiben würden. Zumindest, dass das mit ein Grund sein könnte. Schon damals habe es diese Diskussion gegeben, so Kiesl weiter, und sei bereits seinerzeit der Vorschlag, deshalb auf die Bauzäune zu verzichten, abgelehnt worden. Das Thema kam also jetzt erneut hoch, vor allem wegen der Belastung des Bauhofs.

Kiesl sieht aber einen Unterschied zur früheren Debatte, verweist darauf, dass die Gemeinde mittlerweile eine professionelle Security-Firma beauftragt hat und einsetzt, allerdings wohl nicht primär wegen der oder gegen die Wildpinkler. Er persönlich sei deshalb „dafür aufgeschlossen“, es mal ohne Bauzäune zu versuchen, „im Vertrauen auf den Sicherheitsdienst“, so der Bürgermeister, davon ausgehend, dass die Security-Leute wenigstens ein Auge auf dieses Ärgernis haben sollen.

Befürchtung, dass die Hocketse in diesem Jahr überrannt werden könnte

Gemeinderäte sehen dabei allerdings ein Problem beziehungsweise haben speziell für dieses Jahr eine Befürchtung: Nach zwei Jahren Ausfall der Hocketse und angesichts dessen, dass anderorts solche großen Veranstaltungen nach wie vor nicht stattfinden werden, haben sie die Sorge, dass die Leutenbacher Hocketse überrannt werden könnte, weil Leute von überall her, nicht nur aus der Gemeinde, strömen. Und es dann, wenn der Bauzaun-Schutz fehlt, noch schlimmer als früher werden könnte mit dem Wildpinkelärger. Es kam also der Rat, 2022 noch abzuwarten, im nächsten Jahr erneut zu beraten, erst dann zu entscheiden. So wurde es denn auch beschlossen.

De facto bleibe es also vorerst bei den Bauzäunen, so Kiesl, der auch erwähnt, dass einige Bachstraße-Anwohner die Diskussion im Gremium verfolgt haben. Er räumt allerdings auch ein, dass die Bauzäune tagsüber, wo es das eigentliche Problem ja nicht gibt, „sehr sichtbar“ seien und für Familien, die in dieser Zeit zur Hocketse kommen möchten, kein schöner Anblick sind, sie abschreckend wirkten, davon gehe er aus. Wie auch davon, dass die Hocketse – wie gewohnt am letzten Juli-Wochenende – stattfinden wird. Stand heute. Was eigentlich das Wichtigste überhaupt hier ist.