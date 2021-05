Die festliche Einführung des neuen Pfarrers Sebastian Habeck fand am vergangenen Sonntag bei strahlend blauem Himmel und sommerlichen Temperaturen über 20 Grad statt. Durch die Pfarrstellen-Reduzierung ist er nun für die evangelische Gemeinde in Weiler zum Stein wie auch in Nellmersbach gleichermaßen zuständig. Die Nellmersbacher Kirchengemeinderatsvorsitzende Magdalene Kellermann berichtet über das farbenfrohe Ereignis.

Die Einführung wurde auf der Gemarkung Nellmersbach hinter der