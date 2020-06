1,60 Meter hoch, schlank und matt glänzend ist Dessy. Schwäbische Wertarbeit, das ist dem Betrachter sofort klar. Aber doch aus der Not heraus geboren wurde die Edelstahlsäule mit Desinfektionsmittelspender. Seit Mai gibt es auch beim Blechbearbeitungsspezialisten Kaysser in Nellmersbach Kurzarbeit. Der Betrieb schließt komplett ganze Tage über, überwiegend freitags. In der Zeit kam eine Idee auf, wie man mit der auf einmal freien Kapazität in der Coronazeit etwas Sinnvolles anfangen könnte.