Kein einziger Handwerker auf der Baustelle, kann das sein? Michael Belstler vom Bauamt nimmt die Frage vorweg, beantwortet sie beim Pressetermin vor Ort, noch ehe sie gestellt wird. Die auffällig-verdächtige Ruhe in und an der Rems-Murr-Halle, die generalsaniert wird, hat einen einfachen Grund: Am Tag davor ist die Holzunterkonstruktion des neuen Bodens in der Halle verlegt worden, samt aufgebrachtem Kleber für den Linoleumbelag, der darauf kommt, und zwar Sportboden heißt, im Fachjargon