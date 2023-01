Eine Institution in Leutenbach: Oda Eisenmann und ihr Second-Hand-Laden

Oda Eisenmanns Secondhandladen an der Winnender Straße ist genauso eine „Institution“ in Leutenbach wie sie selbst. Dabei ist die 59-Jährige gar keine Einheimische, sondern stammt aus Oppenweiler, kam „erst“ Anfang der 80er Jahre von der Murr an den Buchenbach. Aber darf man nach rund 40 Jahren noch immer von „reig’schmeckt“ reden? Sie erinnert sich noch gut, nicht bitter, sondern lachend daran, dass man sie seinerzeit sehr wohl spüren ließ, dass sie „keine von hier“ war. „Ich dachte damals, wo bin ich denn hier hergeraten?“ Schnee von gestern, Schwamm drüber, längst vergeben und vergessen.

Zuerst hatte sie den Laden, der viel kleiner war, an der nahen Bachstraße. 1997 zog sie rüber, in eine Lage, wie sie zentraler kaum geht, in unmittelbarer Nachbarschaft von Apotheke und anderen Läden des täglichen Bedarfs, damals gab’s noch den Metzger beim Rathaus und den Edeka-Markt gegenüber, war noch keine Rede von Aldi oder Netto oder vom ebenfalls nahen Wohngebiet Mühlfeld, geschweige denn vom Löwenplatz.

Vergrößerung also um mehr als das Doppelte, auf knapp 70 Quadratmeter, plus zwei Nebenräume, aber immer noch so klein, überschaubar, dass sie den Laden alleine betreiben kann, wobei sie noch eine Aushilfe hat für ein paar Stunden in der Woche, die Vertretung in der Urlaubszeit oder wenn sie mal krank ist. Wobei, das mit der Übersichtlichkeit ist so eine Sache. Denn sie hat nicht nur gebrauchte Kleidung im Sortiment, sondern auch Bücher, Spiele, CDs, DVDs, sie sagt schmunzelnd „querbeet“ dazu, ja fast wie ein „Tante Emma“-Laden, aber ohne Lebensmittel.

Mit Herrenbekleidung klappte es nicht wie erhofft

Klamotten gibt es allerdings nur fürs weibliche Geschlecht. Den Versuch mit Herrenausstattung brach Oda Eisenmann ab, weil die Männer das Angebot nicht wie erhofft annahmen. Dafür sei ihr der begrenzte Platz doch zu schade gewesen, Sachen einfach nur rumhängen zu lassen, sprich davon wenig bis nichts an den Mann zu bringen. Dafür gibt es von der Unter- bis zur Oberbekleidung, vom Baby bis zu großen oder „starken“ Frauen das ganze Sortiment für die andere Hälfte der Menschheit, alles nach Größen sortiert.

Die Ware wird auf Kommission angenommen, also im Auftrag verkauft

Sie nimmt die Ware auf Kommission an, verkauft sie also im Auftrag. Die Besitze/-(innen können den Preis vorschlagen, aber sie entscheidet, sagt Ja oder Nein dazu, „denn das soll ja verkauft werden und nicht hier ewig hängen bleiben“. Utopischen Preiserwartungen beugt sie also gleich vor. Streit deswegen gebe es eigentlich nie, man werde sich fast immer einig, versichert Oda Eisenmann. Was wohl auch daran liegt, dass sowohl die „Lieferanten“ als auch die „Abnehmer“ meist langjährige Stammkunden sind.

Eigentlich müsste die Kleidung, wenn sie nicht verkauft werden kann, zurückgenommen werden. Das wollen aber die meisten nicht. Dann geht sie als Spende nach Bulgarien oder Rumänien, kann sie die alle Vierteljahr auf die Reise dorthin mitgeben. Ihre Provision ist jeweils die Hälfte des Verkaufspreises, sie macht also mit denen, die die Sachen bringen, halbe-halbe.

Die Kleidung bleibt längstens zwei Saisons bei ihr hängen

Die Kleidungsstücke bleiben längstens zwei Saisons bei ihr hängen. Das Datum, wann sie gebracht wurden, ist dreifach gesichert: auf dem Etikett notiert, im Computer eingegeben – und bei ihr im Kopf gespeichert. Sie lacht wieder: Ja, auch wenn es angesichts der „puren Masse“ kaum zu glauben ist, aber sie wisse es bei den meisten Sachen tatsächlich, ohne erst nachschauen zu müssen. „Der Laden ist wie mein drittes Kind.“

Ihr hoher Bekanntheitsgrad stört sie nicht unbedingt

Natürlich ist sie darüber, was in Leutenbach läuft, oder nicht, stets auf dem Laufenden. Sie kennt dort, wie man sagt, „Gott und die Welt“. Und man kennt sie. Sie könne in Winnenden, geschweige denn in Leutenbach, nicht ruhig durchlaufen, ohne ständig angesprochen zu werden. Den Eindruck, dass sie unter ihrem Bekanntheitsgrad leidet, macht sie allerdings nicht.

Sie wohnt außerdem nur einen Katzensprung entfernt und im Laden hört sie auch gut, mehr als ihr lieb ist, das Gehupe Ungeduldiger, wenn jemand an der Ampel davor bei Grün nicht gleich losfährt. Sie weiß auch die beiden Stellplätze, die zum Laden gehören, zu schätzen, wenn sie auf die Parkplatzsituation der Ortsmitte in der Umgebung schaut. Da sei ständig „Kampf“ im Gange. Aber für sie sei der Standort natürlich top.

Apropos kämpfen: Ja, das habe auch sie während Corona müssen. So langsam gehe es aber wieder aufwärts, die Leute kämen wieder (zurück), wenn auch die Nachfrage noch nicht wieder so sei wie vor der Pandemie. „Ich habe mir das Wiederanfangen aber viel schlimmer vorgestellt.“

Kontrollieren, wer geimpft ist, wer nicht, den „Heckmeck“ machte sie nicht mit

Es gab zwei Phasen während der Pandemie, wo sie, bis auf den Hermes-Shop, geschlossen hatte. Beim ersten Mal musste die gesamte Kleidung mit Folien abgedeckt werden. Beim zweiten Mal hätte sie Geimpfte und Nichtgeimpfte unterscheiden müssen, also jeweils nachfragen und die Nichtgeimpften gar nicht reinlassen dürfen. Dieser „Heckmeck“ sei ihr aber zu viel gewesen, den habe sie also nicht mit-, sondern den Secondhandbereich von sich aus dichtgemacht. Die Kontrolliererei sei ihr zuwider gewesen und es habe auch öfters Zoff gegeben, weil Leute sagten, das gehe sie doch gar nichts an, das sei privat. Nein, ans ganz Aufhören habe sie aber nicht gedacht, auch wenn sie damals befürchtete, dass der Neustart schwerfallen würde. Mittlerweile seien die Leute wieder unterwegs, es sei wieder Leben in der Ortsmitte, die Tendenz zeige nach oben, wobei die Frequenz in ihrem Laden auch sehr wetterabhängig sei.

„Es gibt viele, die alles wieder zurückschicken“

Zum Laden gehören auch der Müllmarkenverkauf und die Hermes-Station, wo Pakete abgeholt, aber noch viel mehr zurückgebracht werden können. Dass die Online-Bestellungen und die Retouren immer mehr zunehmen, kann man in ihrem Laden geradezu beispielhaft sehen. „Das wird immer heftiger. Es gibt viele, die alles wieder zurückschicken.“ Sie merkt es am Gewicht der Pakete. Man muss sich fast einen Weg bahnen zu den Kleiderständern. Aber so groß sei der Aufwand für sie auch nicht, fügt sie lächelnd an: „Ich bin ja eh da.“ Zudem nimmt Oda Eisenmann Kleidung an, die gereinigt werden soll, und seit kurzem auch welche für eine Änderungsschneiderei. Sie hat also mehrere Standbeine.

Also, wenn sie so vergleiche über all die Jahre, diese lange Zeitspanne hinweg, könne man nicht von einem stetigen Auf oder Ab reden. Es gebe Jahre, wo es besser gelaufen sei, welche, wo es schlechter war. Es sei auch von Monat zu Monat, von Saison zu Saison, unterschiedlich. Wie wohl bei allen Läden sei der Anfang zäh gewesen, erinnert sich Oda Eisenmann. Richtig aufwärts gegangen sei es mit dem neuen Laden, auch weil der eine größere Auswahl erlaube.

Leute mit Allergien wollen „ausgewaschene“ Kleidung

Dass es vielen Leuten wohl schlechter gehe als früher, schlage sich bei ihr nicht in einer größeren Nachfrage nieder, wie vielleicht zu erwarten wäre. Es kämen sehr wohl auch Leute, die durchaus genug Geld hätten, sich neue Kleidung zu kaufen. Entweder weil sie gerne stöbern oder auch, weil sie Secondhandkleidung bewusst bevorzugen, bei der sie sicher sein können, dass die „ausgewaschen“ ist. Das sind etwa Leute, die zum Beispiel Allergien haben und nur garantiert schadstofffreie Kleidung auf der Haut tragen wollen. Oda Eisenmann achtet darauf, dass, was gebracht wird, gewaschen und in Ordnung ist. Beflecktes, Beschädigtes oder gar Zerrissenes nimmt sie nicht an. Wobei, ein Knopf darf schon mal fehlen, den könne ja ein Käufer wohl ersetzen.