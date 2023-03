Feuerwehr Leutenbach: Einsatzstärke hat unter Corona nicht gelitten

Die Feuerwehr hat die Zahl ihrer Aktiven seit 2019 insgesamt leicht erhöhen können, sowohl in den Abteilungen Leutenbach und Nellmersbach, nur in Weiler zum Stein gab es einen minimalen Rückgang. Durch Quereinsteiger und Nachrücker aus der Jugend wurden Austritte und Übergänge in die Alterswehr kompensiert. Aktuell gibt es auch keine Nachwuchssorgen.

Der Zeitraum des Berichts von Kommandant Jochen Weller bei der Jahreshauptversammlung umfasste wegen der Corona-Pandemie mehrere Jahre. 2019 gab es insgesamt 36 Einsätze, 2020 waren es 37, 2021 immerhin 42 und 2022 gar 47, wobei jeweils auch einige Fehlarme darunter waren. 2019 war im Juni ein Unwetter mit Schwerpunkt in Weiler zum Stein, die Wehr musste damals zu 22 Einsatzstellen ausrücken. Außerdem fiel im gleichen Monat bei Sommerhitze die Wasserzuleitung zur Niederzone in Nellmersbach aus.

Weil der dortige Schweinemastbetrieb im Außenbereich deshalb „trockengelegt“ war, mussten mehrere 100 Tiere mit Wasser notversorgt werden. 2020 begann noch „normal“ mit einem Training zur Unfallrettung an Pkws, dann führte auch bei der Wehr Corona zu Absagen sowohl von Versammlungen als auch des kompletten Übungsbetriebs. Im Juni 2021 gab es erneut ein Unwetter mit Hagel und Starkregen, die Feuerwehr musste innerhalb kurzer Zeit zu 37 Einsatzstellen. Außerdem wurde ein langfristiger Feuerwehrbedarfsplan erarbeitet, mit der Aussage vor allem, dass es an Platz bei den Umkleiden und Werkstätten fehlt.

Die Entschädigungen wurden erhöht, die Fahrzeuge und Magazine mit Digitalfunk ausgestattet. 2022 fanden nach der Unterbrechung wieder gemeinsame Ausbildungs- und Übungsdienste statt. Wobei vor allem der Spielmannszug unter Corona gelitten hat, Proben lange Zeit nicht möglich waren und seither nicht mehr aufgenommen wurden.

Ehrennadeln und Floriansmedaillen

Marco Lang und Marco Voitla, beide Nellmersbach, erhielten die Ehrennadel der Jugendfeuerwehr in Silber, Andi Ortmaier, Leutenbach in Gold. Das Ehrenzeichen in Bronze (für 15 Jahre aktiven Dienst) erhielten Fabian Burkei, Nellmersbach, in Silber (25 Jahre) Timo Seemayer, Weiler zum Stein, und Marco Voitl, Nellmersbach, in Gold (40 Jahre) Max-Reiner Föhl, Volker Mauß und Ralf Rieger, alle Nellmersbach.

Floriansmedaillen erhielten in Bronze Andi Ortmaier, Andreas Seebohn, Stefan Schneider, alle Leutenbach, Marco Lang, Helmut Wolf, beide Nellmersbach, Andreas Schmidt, Tobias Egert, Timo Schwaderer und Nicolai Olp, alle Weiler zum Stein; in Silber Sven Huber, Andreas Pfleiderer, Bernd Pfleiderer, Michael Seebohn, alle Leutenbach, Svenja Guggolz, Rudi Kübler, Martin Lang, alle Nellmersbach, Robert Bayer, Martin Sziedl, Andreas Liebich, Markus Müller, alle Weiler zum Stein; in Gold Ingolf Luckert, Wolfgang Müller, Christian Wurach, Ralf Binder (alle Leutenbach), Jens Eckstein, Horst Scheunemann, Karsten Spingler, Jochen Weller (alle Nellmersbach) und Tobias Krehl (Weiler zum Stein).

Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Roland Pfleiderer, für 60 Jahre Roland Müller (beide Leutenbach) geehrt. Zum Ehrenmitglied wurde Manfred Rinker (Leutenbach) ernannt.

Vom Anwärter zu Feuerwehrmann/frau wurden Strahinja Ilic (Nellmersbach) und Ruven Kinder (Weiler zum Stein) befördert; von Feuerwehrmann/frau zu Oberfeuerwehrmann/frau, Jan Hanner, Tim Daniel Ruoff, Tim Niklas Sadroschinski (alle Leutenbach), Tom Krautter (Weiler zum Stein), Bastian Krug, Kevin Menzel, Melina Menzel (alle Nellmersbach); vom Oberfeuerwehrmann zum Hauptfeuerwehrmann Denis Engelhardt, Tobias Polatzek, Martin Scheuneman (alle Nellmersbach), Yannick Wahl (Weiler zum Stein); von Hauptfeuerwehrfrau zur Löschmeisterin Svenja Guggolz (Nellmersbach), vom Löschmeister zum Oberlöschmeister Robert Bayer, Björn Käpplinger, Martin Sziedl (alle Weiler zum Stein), Adrian Carosella und Martin Lang (beide Nellmersbach), Andi Ortmaier und Andreas Seebohn (beide Leutenbach); vom Hauptlöschmeister zum Brandmeister Jens Eckstein (Nellmersbach), vom Brandmeister zum Oberbrandmeister Heiko Albrecht (Nellmersbach).