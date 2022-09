Feuerwehreinsatz am Mittwochabend (31.8.) in Leutenbach: Essen auf Herd vergessen

Wegen eines aktiven Rauchwarnmelders in Nellmersbach ist am Mittwochabend kurz nach 18 Uhr die Feuerwehr alarmiert worden. Diese rückte in den Lilienweg aus. Dort hatte eine Bewohnerin beim Verlassen der Wohnung Essen auf dem Herd vergessen.

Es begann zu qualmen, der Rauch löste den Feuermelder aus. Das berichtet die Polizei. Noch bevor es zum Brandausbruch kam, wurde die Pfanne von den Einsatzkräften vom Herd genommen.

Minimaler Schaden - an der Pfanne und am Essen

Es sei lediglich minimaler Sachschaden entstanden, schreiben die Polizisten: an der Pfanne und an den nicht mehr genießbaren Lebensmitteln.