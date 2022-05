Die Feuerwehr ist am Samstagabend (14.05.) gegen 17.40 Uhr zu einem Einsatz in die Wallstraße in Leutenbach ausgerückt.

Nach Angaben der Polizei sorgte ein Kohleanzünder für einen Brand auf einem Balkon. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen.