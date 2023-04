Georg Zaiß: Der Gitarrenbauer im Leutenbacher Gollenhof

Eine handgemachte Gitarre, ein individuelles Stück, das gut klingen und ergonomisch-handlich sein soll – Georg Zaiß (55) stellt sie seit einer Weile hauptberuflich her. Der Autodidakt hat Wohnung und Werkstatt im September 2021 im Gollenhof bei Weiler zum Stein gefunden, wo er demnächst, am 6. Mai, für die interessierte Kundschaft im ersten Stock einen gemütlichen Showroom mit Sofa und Verstärkern eingerichtet hat.

Manches ähnelt Modellen von Fender oder Gibson, manches ist komplett seine Idee

Hier hängen die unterschiedlichen feinen Stücke, die optisch etwas hermachen und musikalisch alle Stilrichtungen bedienen. „Die E-Gitarre im Gibson-SG-Stil aus Mammutbaum ist vergleichsweise leicht, die aus dem dichten Mahagoniholz sehr schwer, bringt aber natürlich auch einen anderen Ton hervor“, erklärt der Wahl-Leutenbacher. Einer SG Junior hat er den schwarz angemalten Lindenholzkorpus nachempfunden, auch etwas Ähnliches wie die Fender-Telecaster gibt es. „Ich ziehe die Saiten durch den Body oder schraube sie am Deckel fest, wie es der Kunde wünscht“, sagt Zaiß. Natürlich hat man auch die Wahl bei der Art des Tonabnehmers, der Elektronik, der Hölzer. Schickes Stilelement sind die Stegmarkierungen, die er als dünne, hellere Hölzer passgenau eingesetzt hat.

„Meine eigene Entwicklung ist der doppelte Cutaway“, zeigt Georg Zaiß ein Modell mit zwei „Hörnern“ neben dem Gitarrenhals. „Außerdem verwerte ich alle Holzreste weiter, es wird nichts weggeworfen.“ Das führt zu bunt gestreiften und dennoch edel wirkenden Saiteninstrumenten, die aus bis zu elf Stücken zusammengesetzt sind, zum Beispiel Nussbaum und Silberahorn, Kirsche und Kaja – einer Mahagoni-Art. „Ich achte beim heimischen Holz auf nachhaltige Forstwirtschaft“, betont Georg Zaiß. Die „gestreiften“ Gitarrenkreationen hat er nach seinem Geburtsjahr „Modell ‘68“ genannt, „sie erinnern an die Flower-Power-Ära“, findet der Handwerker.

Der Goldschmied und Bildhauer lebte 19 Jahre im Stuttgarter Osten

„Gelernt habe ich keinen meiner Berufe Goldschmied, Bildhauer und Gitarrenbauer. Ich habe mir alles mit Büchern und Arbeit selber beigebracht“, erzählt der Mann, der im Stuttgarter Hallschlag aufgewachsen ist, lange im Stuttgarter Osten gewohnt und gearbeitet hat, bis die Ehe auseinanderging und er die frühere Galerie an den Kulturverein Zero Arts übergeben konnte. „Ein Jahr lang habe ich in Stuttgart etwas gesucht, aber nichts gefunden, was ich bezahlen kann.“ Schließlich haben seine Vermieter auf seine Anzeige reagiert und ihm das große Haus des verstorbenen Gerhard Häußermann angeboten. „Ich habe richtig Glück gehabt“, freut sich Georg Zaiß, der das erste Geschoss bewohnt und den zweiten Stock weitervermietet hat.

Als Hobby musiziert Georg Zaiß im Duo, projektweise arbeitet er im Staatstheater

Er hofft, irgendwie vom Instrumentenbau leben zu können, ahnt natürlich, wie schwer das werden wird, hat allerdings als Bühnendekorations-Bauer beim Staatstheater Stuttgart auch immer wieder zeitlich befristete Jobs. „Zuletzt war ich dort damit beschäftigt, 4,5 Meter hohe Walnüsse aus Styropor zu schnitzen fürs Ballett ,Der Nussknacker’“, erzählt Georg Zaiß lachend.

Außerdem lebt er sparsam, ein Auto braucht er nicht, fährt alles mit dem E-Bike oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Musik macht er selbst auch, im Duo mit Stanko Lukic. „Wir nennen uns Tomorons, ein Wortspiel mit dem englischen Wort für ,morgen - tomorrow‘ und ,two morons – zwei Trottel‘“, berichtet er von schrägen Rock- und Reggae-Stücken, die er mit Bass, Keyboard, PC-Drums und Gesang interpretiert. Sein Kumpel ist im Duo der Gitarrist, und als solcher „will er jede meiner neu gebauten Gitarren testen“. Freunde wie Stanko hätten ihn auch animiert, an dem Handwerk dranzubleiben, sich immer weiter zu verbessern und den professionellen Weg einzuschlagen. „Sie sagen, meine Gitarren würden besonders lange klingen, auf Englisch sagt man dazu ,Sustain‘“.

Zaiß baut Gitarren für Liebhaber, Sammler und Profis

Handarbeit hat natürlich auch ihren Preis, jemand, der gerade erst anfängt, Gitarre zu lernen, wird wahrscheinlich nicht als Erstes bei ihm vorbeischauen, glaubt er: „Es geht mit 2500 Euro los“, denkt er, eher etwas für Liebhaber, Sammler oder Profimusiker zu sein. „Ich bediene eine Nische“, ist sich Georg Zaiß bewusst.

Ach ja, akustische Gitarren baut er auch in der alten Traktorwerkstatt von Gerhard Häußermann. Deren Produktion dauert etwa einen Monat, E-Gitarren (oder E-Bässe) sind nach acht Arbeitstagen fertig. Grund: Für das Tamburitza-Cello etwa, eine mandolinenartige Balkangitarre, schnitzt er Deckel und Rücken aus einem massiven Stück Holz, so dass sie gewölbt sind. „Durch die Wölbung hat sie mehr Volumen. Und meine Erfahrung als Bildhauer mit dem Beitel kommt mir beim Schnitzen zugute“, sagt Georg Zaiß. Mit vier Saiten baut er das Instrument wie eine Gipsy-Jazz-Gitarre. An Maschinen benutzt er eigentlich nur die Bandsäge und den Hobel, am meisten kommt die japanische Säge zum Einsatz, die ein besonders dünnes Blatt hat, mit der er präzise, feine Schnitte von Hand machen kann.

Nachbarn sind auch schon zu ihm mit ihren kaputten Gitarren gekommen. „Die repariere ich gerne, berate aber auch, denn nicht immer lohnt sich die Reparatur.“