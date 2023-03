Gewerbegebiet-Erweiterung in Nellmersbach: Gegner sammeln Unterschriften

Die Gegner der Erweiterung des Gewerbegebiets Mahdäcker in Nellmersbach kündigen in einer Pressemitteilung an, dass sie bis 16. April zu ihrem Anliegen Unterschriften für drei sogenannte „Einwohneranträge“ sammeln. Sie fordern die Gemeinde darin auf, Alternativen dazu und auch zum vorgesehenen Standort für den neuen Kunstrasenplatz zu prüfen, oder wollen, wie sie schreiben, „diese dazu bewegen, sich ernsthaft damit zu beschäftigen“.

Der erste Antrag beinhalte die Forderung zur Prüfung, ob in den nächsten zehn Jahren in der Gemeinde überhaupt ein neues Gewerbegebiet benötigt wird. Im zweiten Antrag solle das Gebiet „Zwerchäcker“ und „Ob den langen Wiesen“ unterhalb vom Autohaus Toepner zwischen B14 und S-Bahn auf die Eignung zum Gewerbegebiet geprüft werden.

Mit dem dritten Antrag sollten die Gemeinde, die betroffene Bürgerschaft und der Sportverein in Nellmersbach sich mit dem Standort des Kunstrasenplatzes in Nellmersbach befassen, da gebe es aus ihrer Sicht nämlich „noch viel Verbesserungspotenzial, heißt es in der Pressemitteilung der Gruppe weiter, die sich mittlerweile „Zukunft Nellmersbach“ nennt (vorher „Widerstand Mahdäcker“).

Sie kündigt für Sonntag, 26. März, eine gemeinsame Begehung des als Alternative vorgeschlagenen Areals an (Treffpunkt ist der Feldweg beim Rewe-Markt, Höhe Leuchtreklame, Start 17 Uhr), alle Interessierten seien willkommen. Gerne nehme man auch Anregungen, Unterstützung und Kommentare entgegen; Mail an zukunft.nellmersbach@gmail.com.

„Einwohnerantrag“: Gemeinderat soll sich mit dem Thema befassen

Mit einem „Einwohnerantrag“ solle der Gemeinderat laut Pressemitteilung dazu „bewegt werden, ein Thema zu diskutieren“, er sei quasi eine Vorstufe zum Bürgerbegehren. Benötigt würden etwa 200 Unterschriften bei der derzeitigen Einwohnerzahl von Leutenbach. Werde der Antrag für gültig erklärt, habe der Gemeinderat drei Monate Zeit, sich mit dem Thema zu befassen, sei allerdings nicht verpflichtet, auch eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung zur Erweiterung des Gewerbegebiets hat dieser ohnehin noch nicht getroffen. Es gibt bislang nur Pläne. Die Gemeinde hat keine Gewerbebauplätze mehr, kann Firmen, die nach Leutenbach umsiedeln wollen oder ortsansässigen Betrieben, die erweitern wollen, keine Flächen anbieten. Laut Rathaus gibt es entsprechende Anfragen. Die Verlegung des Kunstrasenplatzes soll den langjährigen Ärger mit Anwohnern am bisherigen Standort beenden.