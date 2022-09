Glasfaser-Internet: Wisotel informiert zum Breitbandausbau in Leutenbach

Zum bevorstehenden Breitbandausbau durch Wisotel findet am Mittwoch, 5. Oktober, in der Nellmersbacher Halle eine Infoveranstaltung statt (Beginn 19 Uhr, Anmeldung erbeten auf www.wisotel.de).

Ab Oktober wird es im Teilort Weiler zum Stein losgehen, ab Jahresbeginn in Nellmersbach. Der Ausbau und die erforderlichen Tiefbauarbeiten erfolgen in sogenannten „Clustern“. Alleine in Weiler zum Stein seien 30 zusätzliche Verteilerkästen vorgesehen, berichtete die Gemeindeverwaltung in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses des Gemeinderats. Begonnen werden solle in der Eichendorffstraße und im Falkenweg.

Mit diesem abschnittsweisen Vorgehen solle vermieden werden, dass es überall im Ort gleichzeitig Baustellen gibt. Man werde auch prüfen, ob und welche Gehwege, in denen die Kabel verlegt werden, in diesem Zuge auch gleich saniert werden sollten, kündigte Bauamtsleiter Johannes Kocher in der Sitzung an.

Fördermittel für Heidenhof und Co

Für den Heidenhof und die Aussiedlerhöfe, wo der Ausbau für Wisotel nicht wirtschaftlich ist, gibt es Fördermittel für die Gemeinde. Für den Ausbau dort laufe derzeit die Ausschreibung, ergänzte Bürgermeister Jürgen Kiesl. Also auch dieser Weiler und die Höfe bekommen schnelles Internet.