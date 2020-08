Dem hellgrauen, unscheinbaren Kasten sieht man nicht an, was er da voraussichtlich Ende des Jahres Spektakuläres in Büros, Hallen und Werkstätten verteilen hilft: „Internet mit Lichtgeschwindigkeit“, wie Bürgermeister Jürgen Kiesl sagt. „Vor zehn Jahren waren wir stolz auf sechs bis zehn Megabit, inzwischen gibt es in Teilen der Gemeinde 400 Megabit und durch Koaxialkabel 1000 Megabit pro Sekunde im Download. Aber hier reden wir jetzt von einem Terabit pro Sekunde.“ Das ist eine