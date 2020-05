Auch die Bewohner und Mitarbeiter der Pflegeheime von Haus Elim in Weiler zum Stein und Leutenbach sind mittlerweile auf das Coronavirus hin getestet worden, am Montagabend. Das Ergebnis liegt nun weitgehend vor: Die Tests sind bei allen Bewohnern (30 in Weiler zum Stein und 65 in Leutenbach) dort negativ ausgefallen. Das heißt, keine(r) von ihnen ist an dem Virus erkrankt. Bei den 51 Mitarbeitern in der Einrichtung in Weiler zum Stein ist das Ergebnis das gleiche. Eine Einschränkung: Bei e