Ist die Modernisierung des Nellmersbacher S-Bahnhofs wirklich nötig?

Unzureichende Barrierefreiheit und lange nicht reparierte Schäden am Wartehäuschen: Florian Häußermann und Pierre Orthen vom Leutenbacher SPD-Ortsverein sehen beim Nellmersbacher S-Bahn-Haltepunkt viel Verbesserungspotenzial und wollen die Pläne zur Modernisierung und Aufwertung des Schwaikheimer Bahnhofs zum Vorbild nehmen (wir haben am 20. Februar berichtet). Unsere Zeitung hat daraufhin Bürgermeister Jürgen Kiesl gefragt, ob die Gemeinde die Kritikpunkte aufgreifen wolle. Er wies darauf hin, dass die Situation am Bahnhof schon in der Vergangenheit an vielen Stellen verbessert worden sei. Hauptamtsleiter Jakob Schröder schickte anschließend dazu eine Pressemitteilung.

Barrierefreiheit: Bahn sagt, sie ist bereits gegeben

Vor einigen Jahren habe die Gemeinde laut Jakob Schröder die Grünanlagen auf dem Parkplatz Richtung Gewerbegebiet umgestaltet und für eine insektenfreundliche Bepflanzung gesorgt.

Die Parkplatzsituation selbst sei vor wenigen Monaten verbessert. Um Pendlern wieder mehr Parkplätze zur Verfügung stellen zu können habe die Gemeinde intensiv nach Falschparkern auf dem „Park & Ride“-Parkplatz geschaut und Strafzettel verteilt.

Auch beim Bahnhofskiosk habe sich etwas getan: „Seit etwa einem Jahr ist der neue Pächter vom Bahnhofskiosk aktiv. Somit ist auch die Bahnhofstoilette wieder geöffnet und in Betreuung“, so Jakob Schröder. Außerdem wurde eine Euro-Behinderten-WC-Schließanlage eingebaut: „Hierdurch können Behinderte zu jeder Tages- und Nachtzeit die Toilette nutzen“, erklärt Jakob Schröder.

Die bessere Barrierefreiheit ist nach einem Haushaltsantrag im Jahr 2021 angegangen worden. „Das Bauamt Leutenbach hat mehrfach bei der Deutschen Bahn nachgehakt und diese aufgefordert, den Bahnhof barrierefrei umzubauen“, schreibt Schröder. Daraufhin habe die Bahn angegeben, dass die Zuwege zum Bahnsteig alle barrierefrei seien und der Umbau des Bahnsteigs in der Prioritätenliste sehr weit hinten liegen würde.

Fahrgäste loben den Bahnhof, die Beseitigung von Graffiti ist angeschoben

Die durch die SPD angesprochenen Beschädigungen am Wartehäuschen habe das Bauamt bereits der Bahn gemeldet, die für die Beseitigung zuständig ist.

Also: Sieht es wirklich so schlimm aus am Nellmersbacher Bahnhof, einer „Visitenkarte der Gemeinde“, wie Pierre Orthen von der SPD in seiner Pressemitteilung geschrieben hat? Wir schauten uns vor Ort um und befragten Passanten. Ein 38-jähriger Mann bestätigt den Eindruck der SPD, dass vieles nicht mehr den heutigen Anforderungen entspreche. Es klingt nur nicht so kritisch: „Sieht halt alles ein bisschen in die Jahre gekommen aus.“

Eine Frau würde sich eine weitere Möglichkeit wünschen, wo sie sich bei Regen unterstellen kann.

Es gibt allerdings auch dem Bahnhof gegenüber positiv gestimmte Fahrgäste. Ein Mann (69) und eine Frau (66) finden den Bahnhof praktisch, loben günstiges Parken und die „ausreichenden Sitzmöglichkeiten“. Einzig die Graffiti über dem Kunstwerk in der Bahnhofsunterführung finden sie störend. Auch hier ist das Leutenbacher Rathaus allerdings schon im Bilde. „Das Bauamt ist derzeit in Abstimmungen mit örtlichen beziehungsweise auch externen Künstlern bezüglich der Pflege und Reparatur des Kunstwerks in der Bahnhofsunterführung“, schreibt Jakob Schröder.

Ziemlich danebenzuliegen scheint der SPD-Ortsverein mit der Forderung nach einem 24-Stunden-Supermarkt für Nellmersbach, wie er in Schwaikheim kommen soll. Im Gewerbegebiet direkt neben dem S-Bahnhof ist ein großer Rewe-Supermarkt. An der Bahnhofstraße befindet sich außerdem ein erweiterter Bäckerladen der Freybauern.