Lebensmittel zu verschenken: Fairteiler steht jetzt in Leutenbach

Wer hat sich noch nie beim Einkaufen verkalkuliert und zu viel in den Korb gelegt? Überschüssige Lebensmittel müssen aber nicht zwangsläufig weggeworfen werden. Der neue „Fairteiler“, ein Schrank, der seit wenigen Tagen in Leutenbach steht, gibt den Waren eine zweite Chance. Dahinter steckt die Initiativ e „Foodsharing“ (engl. „Essen teilen“), die auch im Rems-Murr-Kreis immer aktiver wird.

Der neue Fairteiler ist vor gut einer Woche eröffnet worden. Die Leutenbacher finden den grauen Schrank am Haupteingang des Rathauses im überdachten Bereich in Richtung der Nellmersbacher Straße. Der „Fairteiler“ ist rund um die Uhr öffentlich zugänglich. Wer möchte, darf Waren liefern und mitnehmen. Beim Befüllen ist zu beachten, dass die Güter noch zum Verzehr geeignet sind. Besonders passend sind dabei Backwaren, Gemüse und Obst sowie Salat. Von leicht verderblichen Waren sowie Kühlwaren rät Dirk Schäfer, Botschafter der „Foodsharing“-Aktion im Rems-Murr-Kreis, ab. Der ehrenamtliche Mitarbeiter ist stolz, jetzt an einem weiteren Standort Lebensmittel zu retten.

Neben dem neu eröffneten „Fairteiler“ in Leutenbach gibt es die Schränke im Rems-Murr-Kreis bereits in Schwaikheim, Hohenacker, Waiblingen und Rommelshausen. In Schwaikheim, Waiblingen und Rommelshausen sind bereits Kühlschränke vorhanden. Dort kann man auch Kühlwaren abgeben. In Leutenbach soll laut Dirk Schäfer ebenfalls noch ein Kühlschrank folgen.

Bei einem Pressetermin am Fairteiler in Leutenbach in dieser Woche sagte Bürgermeister Jürgen Kiesl: „Ich freue mich, dass unsere Gemeinde nun auch Teil des Projektes ist.“ Jürgen Kiesl appelliert an weitere Gemeinden, sich der „Foodsharing-Community“ anzuschließen und ebenfalls solch einen Schrank aufzustellen.

Ziel der Initiative: Der nachhaltige Umgang mit Lebensmitteln

Das Konzept der „Fairteiler“ gibt es schon seit zehn Jahren und ist mittlerweile nicht nur in Deutschland an zahlreichen Standorten vertreten, sondern auch in Österreich und der Schweiz sowie in weiteren europäischen Ländern. Ziel der Initiative ist der nachhaltige Umgang mit Lebensmitteln. Die „Fairteiler“ sind gemeinnützig und es gilt: Jeder kann so viel nehmen, wie er verbrauchen kann. Und wer Essen übrig hat, wird kurzerhand zum Lebensmittelretter.

Wie der „Fairteiler“ bestückt ist, erfahren die Nutzer online

Der aktuelle Stand über den Inhalt des „Fairteilers“ sowie weitere Informationen werden regelmäßig über eine Whatsapp-Gruppe bekannt gegeben. Über die „Fairteiler“-Pinnwand auf der Webseite der „Foodsharing“-Aktion können sich Mitglieder austauschen.

„Die Lebensmittel, die im Fairteiler landen beziehen wir von Unternehmen sowie von Privatpersonen“, sagt Dirk Schäfer. Hinzu kommen ehrenamtliche „Foodsaver“ (engl. „Lebensmittelretter“), die überschüssige Ware in Supermärkten, Restaurants oder Kantinen abholen. In jedem Schrank gibt es eine Anleitung, die genau erklärt, welche Lebensmittel sich für welchen Standort eignen.

Wer als Privatperson Lebensmittel abgeben möchte, sollte darauf achten, dass diese nicht abgelaufen und zur Aufbewahrung in den jeweiligen Schränken geeignet sind. Es muss genau dokumentiert werden, was in den Schränken landet. Dazu tragen Spender die entsprechenden Informationen in die Liste in der Schranktüre ein.

Die Waren in den Schränken werden täglich kontrolliert

Es gelten die „AHA“- und die allgemeinen Hygieneregeln. An allen Standorten sollte man beim Umgang mit unverpackten Lebensmitteln Mund- und Nasenschutz sowie Handschuhe tragen.

Gut zu wissen: Die Waren in den Schränken werden täglich kontrolliert. Verdorbenes und Ungenießbares wird sofort aus den Schränken genommen. Die „Foodsharing“-Aktion folgt außerdem den Hygienestandards des Lebensmittel- und Veterinäramts.

Privatpersonen und Unternehmen haben die Möglichkeit, sich zu engagieren. Die Registrierung ist unter www.foodsharing.de möglich. Betriebe wie Restaurants oder Supermärkte können Lebensmittel, die keine Verwendung mehr finden, aber noch genießbar sind, von den „Foodsavern“ abholen lassen und so einen Beitrag gegen die Verschwendung leisten. Städte und Gemeinden, in denen es noch keinen „Fairteiler“ gibt, können ebenfalls über die Homepage Kontakt aufnehmen.

„Im Rems-Murr-Kreis ist die Aktion ein voller Erfolg“, sagt Dirk Schäfer. Der in Leutenbach eröffnete Schrank ist nun schon der fünfte im Landkreis. Neben dem Erhalt der bereits bestehenden „Fairteiler“ plant Dirk Schäfer die Eröffnung weiterer Schränke in Backnang und Schorndorf.