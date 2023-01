Leutenbach will 11,5 Millionen Euro im Jahr 2023 investieren: Das ist geplant

11,5 Millionen Euro wird die Gemeinde laut Entwurf des Haushaltsplans in diesem Jahr investieren. Die Schwerpunkte sind der Erwerb von Grundstücken für die geplante Erweiterung des Gewerbegebiets Mahdäcker in Nellmersbach, die (von 2022 verschobene) Sanierung der Blumenstraße in Nellmersbach, der Neubau eines (kommunalen) Gebäudes mit Mietwohnungen an der Bahnhofstraße in Nellmersbach und der Umbau der früheren Schlecker-Filiale am Rathaus zum neuen Domizil der Ortsbücherei.

Außerdem stehen als große Posten ebenfalls auf der Liste:

Ein Löschfahrzeug und ein Kommandowagen für die Feuerwehr,

Notstromaggregate für den Katastrophenschutz (ein stationäres Gerät an der Rems-Murr-Halle und ein mobiles Aggregat 2023 sowie ein weiteres mobiles 2024)

neue Fahrzeuge des Bauhofs für die Friedhofspflege in diesem Jahr, ein Ersatz-Lkw im Jahr darauf

der Umbau von mehreren Regenüberlaufbecken, um sie auf den gesetzlich vorgeschriebenen technischen Stand zu bringen

die Sanierung beziehungsweise Aufdimensionierung des Kanals in der Hauptstraße, wobei der Löwenanteil erst 2024 anfallen wird, das gilt auch für die Sanierung der Straße selbst

die weitere, auf mehrere Jahre verteilte Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

der Ersatz von Spielgeräten an den Spielplätzen Fliederstraße und Mühlefeld

der barrierefreie Umbau von Bushaltestellen, der sich ebenfalls über mehrere Jahre hinziehen wird und in der Ortsmitte des Teilorts Leutenbach beginnen soll

die Neugestaltung der Parkplätze an der generalsanierten Rems-Murr-Halle

die Sanierung des Saals, der Sanitärräume und der Heizungsanlage in der Begegnungsstätte in Nellmersbach

neue Sirenen (Katastrophenschutz)

die Außenanlagen am neuen Kindergarten in Weiler zum Stein (umgebaute neuapostolische Kirche)

Sanierungen an der Grundschule Nellmersbach (Duschraum im UG, Elektroinstallationen, Beleuchtung, Dränage im Altbau).

Um diese Vorhaben finanzieren zu können, wird die Gemeinde neue Schulden machen, also Kredite aufnehmen müssen. Dadurch wird sich laut Kämmerer Heiko Nothacker der Schuldenstand zum Jahresende auf rund zwölf Millionen Euro erhöhen (rund 1022 Euro je Einwohner). Laut mittelfristiger Finanzplanung steigt die Verschuldung von vier Millionen Ende 2022 (geplant, aber nicht eingetroffen) über zwölf Millionen Euro Ende 2023 auf 16 Millionen Ende 2024, ehe sie über 15 Millionen Euro Ende 2025 und 14 Millionen Euro Ende 2026 wieder leicht zurückgeht.

Erträge im laufenden Betrieb decken nicht die Aufwendungen für diesen

Mehr Anlass zur Sorge geben die Zahlen im laufenden Betrieb. Da ergeben nämlich die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen voraussichtlich (erstmals) ein Minus von fast einer halben Million Euro. Das nicht durch (ohnehin einmalige) Erlöse aus Grundstücks- oder Bauplatzverkäufen ausgeglichen werden kann, weil es keine gibt. Allerdings sind für das Defizit vor allem die Abschreibungen verantwortlich, die laut dem neuen Haushaltswesen (Doppik) erwirtschaftet werden müssen. Sie betragen alleine 2,4 Millionen Euro. Ohne sie hätte der laufende Betrieb ein Plus von fast zwei Millionen Euro. Immerhin gibt es Überschüsse aus den Vorjahren, so dass der Fehlbetrag (noch) ausgeglichen werden kann.

Bei den Erträgen profitiert die Gemeinde insbesondere vom steigenden Anteil an der Einkommenssteuer und steigenden Schlüsselzuweisungen des Landes. Bei der Gewerbesteuer ist Nothacker vorsichtig, er geht davon aus, dass sie nach wie vor weit weg bleiben wird von der Höhe vor 2020 (Corona-Pandemie). Bei den Aufwendungen sind der größte Posten nicht überraschend die Personalkosten. Sie steigen weiter an, alleine im Vergleich zu 2022 um 1,2 Millionen Euro (von 32,4 auf 33,7 Prozent), erstmals damit die zehn Millionen Euro überschreitend. Nothacker verweist im Zusammenhang mit dem Defizit auf die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine, konkret die damit verbundenen Mehrkosten für die Unterbringung von Flüchtlingen und die Energie. Die Anmietung und Ausstattung von Wohnraum seien inzwischen zu einer Viertelmillion Euro unterfinanziert, rechne man die um 80.000 gestiegenen Energiekosten hinzu, seien zusammen 330.000 Euro des Defizits damit sozusagen „erklärt“.

Grundsteuern werden nicht erhöht, zumindest noch nicht 2023

In seiner Haushaltsrede bei der Einbringung des Entwurfs im Gemeinderat betonte Bürgermeister Jürgen Kiesl, es müssten „auf dem Gemeindeschiff nicht die Sirenen schrillen“, es bedürfe „keines abrupten Kurswechsels“. Die Gemeinde könne den „bewährten Kurs der vergangenen Jahre im Großen und Ganzen halten“, aber es könne auch nicht mehr heißen „Volle Kraft voraus“, sondern sie müsse die Geschwindigkeit reduzieren. Der Anstieg der Einnahmen ermögliche es, die Grundsteuern 2023 nicht zu erhöhen. Aber: „Wie es 2024 aussieht, bleibt abzuwarten.“

Leutenbach profitiere davon, dass es die großen Baumaßnahmen (Ausbau der Gemeinschaftsschule, Sanierung der Rems-Murr-Halle und Umbau für den Kindergarten Birkachweg) noch vor den extremen Preissteigerungen im Baugewerbe abschließen konnte. Kiesl verwies auch darauf, dass Leutenbach wohl einen Zahlungsmittelüberschuss von rund 1,4 Millionen Euro erwarte (entspricht in etwa der früheren Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt), im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen. Es gebe also kein strukturelles Problem.

Ein Wermutstropfen ist aber auch laut Kiesl, dass es bislang nicht gelungen ist, die Ortsmitte im Teilort Leutenbach wie geplant mit einer Metzgereifiliale zu stärken. Mittlerweile sei klar, dass es dort ohne Unterstützung der Gemeinde nicht gehen werde. Kiesl verwies dazu auf den Erhalt des benachbarten „Lamm“-Gasthauses sozusagen als Blaupause, dass nämlich die Gemeinde Eigentümer und Verpächter werden sollte (das betreffende Grundstück neben dem Löwenplatz gehört der Baugenossenschaft Winnenden, die damit auch Bauherr wäre). Damit könne langfristige eine Rendite erwirtschaftet werden, die zur Verbesserung der Einnahmen im laufenden Betrieb beitragen könnte. Vor allem aber hätte es die Gemeinde dann selbst in der Hand, welche Ladengeschäfte oder Dienstleister dort ansässig seien.

Kiesl kritisiert Einführung der Ganztagsbetreuung an Grundschulen

Kiesl warb erneut für die Schaffung einer Nellmersbacher Ortsmitte unter der Voraussetzung einer Verlegung des dortigen Kunstrasenplatzes. Wie andere Bürgermeister im Lande kritisiert er Standards, Bürokratie und Leistungszusagen der Politik, die vor allem die Kommunen finanziell zu stemmen hätten. Ein „Weiter so“ könne es da nicht geben. Kiesl hat insbesondere „nicht umsetzbare Versprechen“ im Visier, „wie zum Beispiel die Ganztagsbetreuung in den Grundschulen: Wie wollen wir einen solchen Rechtsanspruch erfüllen, wenn wir nur mit Mühe genügend Personal finden, um den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz zu erfüllen?“

Nothacker betonte, dass dadurch, dass alle verfügbaren Wohn- und Gewerbebauplätze mittlerweile verkauft sind, keine Erlöse beziehungsweise Überschüsse aus vorherigen Jahren von dort mehr zu erwarten sind, um Fehlbeträge auszugleichen. Ein Defizit wie in diesem Jahr solle sich in den kommenden nicht mehr allzu oft wiederholen, weil sonst die Rücklagen abschmelzen. Positiv sei, dass Leutenbach nach wie vor eine positive Nettoinvestitionsmittelrate habe. Es stehen somit Eigenmittel zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung, müssen also zumindest in dieser Höhe keine Darlehen aufgenommen werden, auch wenn die Verschuldung insgesamt sehr stark ansteigen wird, wenn auch nicht sicher sei, ob in der geplanten Höhe, so Nothacker. Der Großteil sei aber kurzfristig, weil vor allem für Grundstückskäufe vorgesehen, und damit bald wieder zu tilgen durch die Erlöse aus Veräußerungen der entsprechenden Bauplätze. Damit relativiere sich die Verschuldung durchaus, so der Kämmerer.