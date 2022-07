Leutenbacher Hocketse am Wochenende mit zwei Bühnen

Am ersten Wochenende nach Beginn der Sommerferien findet wieder die Hocketse statt. Es gibt zwei Bühnen, die eine im Spatzenhof, die andere an der Bachstraße, die von der Rockinitiative gemanagt wird.

Am Freitag, 29. Juli, erfolgt um 19 Uhr der Fassanstich durch den Bürgermeister, wobei die Besucher bei Jürgen Kiesl immer gespannt sein dürfen. Meistens wird es ein Spektakel mit Volkstheateranmutung, bei dem er regelmäßig zu Hochform aufläuft, in der Ausführung und/oder nur verbal. Anschließend spielt der Musikverein und auf den folgt die einheimische Band „The Not So Goods“ (ab 21 Uhr). An der Bachstraße steht (ab 19.30 Uhr) zunächst „Live Rocking Five“ auf dem Programm, ehe „Birds of a Feather“ übernimmt. Die Musik endet in beiden Fällen um 24 Uhr.

Musik endet spätestens um Mitternacht

Am Samstag, 30. Juli, geht es auf der Spatzenhof-Bühne um 16 Uhr los, mit dem Akkordeonorchester, um 18 Uhr folgt „Judy in the sky“ (aus der ungarischen Partnergemeinde Dunabogdany), um 20 Uhr „Die Beutelsbacher“. Auf der Bachstraße-Bühne spielt ab 19.30 Uhr „The Not So Goods“ durch. Auch am Samstag muss die Gaudi für die Besucher und die Beschallung der Anwohner spätestens um Mitternacht enden.

Am Sonntag, 31. Juli, findet ab 10 Uhr auf der Bühne im Spatzenhof ein ökumenischer Gottesdienst statt. Ab 12 Uhr spielt wieder der Musikverein (bis 14 Uhr), ab 17.30 Uhr erneut das Akkordeonorchester und ab 20 Uhr wieder die Band aus Ungarn (bis 22 Uhr). Auf der Bühne an der Bachstraße tritt ab 11 Uhr der Männergesangsverein auf (bis 12 Uhr).

Der Festbetrieb läuft am Freitag von 18 bis 1 Uhr, am Samstag von 16 bis 1 Uhr, am Sonntag von 11 bis 23 Uhr. Ausschankende ist spätestens jeweils eine halbe Stunde vorher. Das Rahmenprogramm: Feldbahnexpress beim Feuerwehrhaus an der Brunnenstraße, Spritzwand der Jugendfeuerwehr ebenfalls dort, Torwandschießen des Jugendtreffs und der Schulsozialarbeit in der Bachstraße, außerdem macht die Jugendfeuerwehr Weiler zum Stein Programm und es gibt eine Schießbude (für Kinder und Erwachsene).

Großes Angebot an Speisen und Getränken

Verkaufsstände (Bewirtung) haben die Sportschützen, die Feuerwehrabteilung Leutenbach (Schaukelbraten), deren Nachwuchs (Heringsbrötchen, Schafskäse und Cevapcici im Fladenbrot), der FSV Weiler zum Stein (Kölsch, Gin Tonic), die französische Partnergemeinde Orchamps (Crémant, Kir royal, Cidre) und Dunabogdany (Palatschinken und Unicum), der Musikverein (Pulled Pork), der Tennisclub Leutenbach, die Turner (Lángos, Maultaschenburger) und die Fußballer des TSV Leutenbach (Weißwurstfrühstück am Sonntag), das Akkordeonorchester (Schaschlik), die Rockinitiative (Longdrinks und Cocktails) sowie die Jugendfeuerwehr Weiler (Crêpes). Wobei die genannten Speisen und Getränke nur eine Auswahl sind. Anders gesagt: Wer da nichts findet - verhungern oder verdursten muss keine(r).