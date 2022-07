Martin Lühning (Leutenbach) radelt und sammelt für Sportler mit Down-Syndrom

Er hat es geschafft: In acht Tagen von Weiler zum Stein in die Hauptstadt von Lettland – Riga. Was für andere auch mit dem Auto eine Herausforderung wäre, hat Martin Lühning kurzerhand mit seinem Fahrrad bewerkstelligt und dabei nebenbei etwas Gutes getan.

„Ich habe für die Tour trainiert wie ein Blöder“, sagt er rückblickend, wieder wohlbehalten in Weiler zum Stein angekommen, im Gespräch mit der Zeitung auf der heimischen Terrasse. Fünf Mal in der Woche hat er sich auf das Fahrrad gesetzt, um für sein Abenteuer bestmöglich gewappnet zu sein. Auch eine Testfahrt ins Allgäu hat er zurückgelegt. „Dort hatte ich größere Probleme, als auf allen Etappen nach Riga zusammen“, sagt er.

Das Spendenziel hat Lühning weit übertroffen

Weder Krämpfe, Unfälle, noch andere Missgeschicke sind ihm passiert. Wobei: „Auf der zweiten Etappe hat es mir den kompletten Mantel vom Reifen gelöst“, erinnert er sich. In Dresden haben ihm Experten eines Fahrradhandels glücklicherweise geholfen, ohne dabei viel Zeit zu verlieren.

Denn Zeit hatte Lühning für die Tour nur selbstgesteckte acht Tage. Gewissermaßen war sie ein Mittel zum Zweck. Lühning wollte dadurch auf eine Spendenaktion aufmerksam machen: So viel Geld wie möglich sammeln, mit dem er dann in dieser Woche die Fahrt von 21 Kindern mit Trisomie 21 (Down-Syndrom) zu den Landes-Sommerspielen der Special Olympics Baden-Württemberg unterstützt hat. Zum Tross gehörte auch Benjamin, der Sohn von Martin Lühning. Die Reise organisierten die Vereine 46Plus Down-Syndrom Stuttgart und der SV Salamander Kornwestheim.

Angepeilt hat Martin Lühning 1000 Euro pro Etappe zu sammeln, also insgesamt 8000 Euro. Diese Zahl hat er jetzt fast verdoppelt – 14 500 Euro sind zusammengekommen. „Damit bin ich wirklich super zufrieden. Ich glaube nicht, dass das jemand für möglich gehalten hätte“, sagt er.

Martin Lühning leitet eine Inspektion der Kripo in Waiblingen

Daran, dass er die Tour schafft, hat wohl eher niemand gezweifelt. Denn der Leiter einer Inspektion der Waiblinger Kripo ist bekannt für seine „Gewaltradtouren“ – vor zwei Jahren ist er innerhalb von nur vier Tagen nach Hamburg getreppelt. Von Kindesbeinen an hat ihn das Radfahren fasziniert, sagt Lühning.

An der polnischen Grenze im Wald geschlafen, ohne Zelt

Und auch das Campen macht ihm Freude, denn auf der Tour nach Riga hat er ein Zelt dabeigehabt. Als er die deutsch-polnische Grenze passiert hatte, war es jedoch bereits so dunkel, dass er es nicht mehr aufbauen konnte. Kurzerhand hat er seinen Schlafsack ins Gras gelegt und das Zelt verpackt gelassen. „Das ist für mich kein Problem. Nach den Etappen ist man sowieso müde und schläft direkt ein“, sagt er.

Schon um 5 Uhr hat ihn die Sonne wieder geweckt. Vorgenommen hatte er es sich allerdings ohnehin, jeden Tag spätestens um 6 Uhr zu starten.

Vom Krieg in der Ukraine hat Lühning auf seiner Tour nichts mitbekommen

Auf der Tour hat er einmal eingreifen müssen, was die Route betrifft: In Schwerin an der Warthe (Skwierzyna, Polen) hat ihn ein heftiges Gewitter eingeholt. „Eine Weile habe ich versucht, davon zu fahren, aber das war aussichtslos“, erinnert sich der Radfahrer. Es hat geregnet, gehagelt, gestürmt. Also hat er sich ein Stückchen von den Eltern, die ihn auf Abstand mit dem Wohnmobil begleitet haben, mit nach Pozen nehmen lassen. Von dort aus hat er die Route neu geplant.

Über Lautenburg (Lidzbark) ging es nach Goldap, ganz in der Nähe der Grenze zu Russland. „Ich habe praktisch schon russische Luft eingeatmet“, sagt Lühning. Auf einen Abstecher hat er jedoch auf Grund der momentanen Situation verzichtet. „Generell habe ich vom Krieg auf der ganzen Tour nichts mitbekommen. Weder habe ich Soldaten gesehen, noch militärische Fahrzeuge. Und angesprochen hat mich darauf auch niemand“, erzählt er.

Als in Goldap eine ältere Dame plötzlich mit einem Teller Nudeln im Zimmer stand

In Goldap hat er in einem Zimmer übernachtet, dass eine ältere Dame über ein Buchungsportal im Internet angeboten hatte. „Wir konnten uns nur per Google Übersetzer unterhalten“, erzählt Lühning, der dort erst spät abends angekommen ist und einen Bärenhunger gehabt hat. „Es hat sich jedoch herausgestellt, dass alle Restaurants bereits geschlossen hatten. Also bin ich an mein Fahrrad, habe meine Snickers-Riegel geholt, die ich für solche Fälle dabei habe, und habe mich ins Bett gelegt“, erinnert sich der Radler.

Plötzlich klopfte es an der Türe. Die Gastgeberin trat ein mit einem Tablett in der Hand, darauf ein Teller dampfender Nudeln, dazu Käse und allerlei Gemüse. In bestem Englisch sagte die Frau, die zuvor keine Anstalten gemacht hatte, diese Sprache zu beherrschen: „You must be hungry“. Also hat Lühning auch noch die Nudeln verputzt. „Da habe ich eigentlich erst gemerkt, wie hungrig ich war“, sagt er lachend.

Positiv überrascht von Lkw-Fahrern in Osteuropa

Solche Geschichten sind es, von denen Lühning einige zu erzählen hat. Aufgefallen ist ihm zum Beispiel auch, dass es kaum zu gefährlichen Situationen gekommen ist. Nur einmal habe ihn ein Lkw angehupt, als er zu mittig gefahren ist. „Mit welchem Abstand die Lkw- und Autofahrer in Osteuropa Fahrradfahrer überholen, da können sich hier einige etwas abgucken“, meint Lühning.

Natürlich erinnert er sich auch gerne an die Zieleinfahrt in Riga, beziehungsweise Jurmala, wo er in einer Ferienwohnung direkt an der Ostsee untergekommen ist. „Eine super schöne Stadt. Ich war überwältigt“, sagt er.

Bis er samt Fahrrad nach Hause geflogen ist, hat er noch ein Bad in der Ostsee genommen – stand zumindest bis zu den Knien im Wasser. „Und ich habe mir einen Gin Tonic gegönnt.“ Nach 1760 Kilometern in nur acht Tagen: wohlverdient.