Medien-Workshop in Leutenbach: Wie finden Kinder sich online zurecht?

Die „Onlinewelt“ spielt eine wichtige Rolle. Apps wie Tiktok, Instagram oder Twitter gehören für viele Kinder und Jugendliche zum Alltag. Eine Welt, die Möglichkeiten bietet, aber auch Risiken mit sich bringt.

Da es mittlerweile fast schon zur Normalität geworden ist, dass auch Kinder Smartphones oder Tablets besitzen, kommen auch sie immer früher mit dieser Welt in Berührung. Beim Workshop „Act On!“, sollten Kindern und Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren auf kreative Art und Weise eben jene Möglichkeiten und Risiken nähergebracht werden.

Doch was genau ist „Act On!“ eigentlich? Gerold Stabel ist selbstständiger Bildungsreferent und einer der beiden Leiter des Workshops, für den er extra von Hamburg nach Leutenbach gereist war. Er bezeichnete den Workshop als „ein cooles Projekt, über das Kindern bundesweit Medienpädagogik vermittelt wird“.

Social-Media-Regeln sind ein Thema des Workshops

Die Teilnehmer sprachen über das Reflektieren von Medienkonsum, gewisse Regeln im Bereich Social Media und mediale Schwerpunktthemen. Wie verhalte ich mich bei Cybermobbing? Was ist eigentlich Sexting (das Austauschen von sexuellen Chats und Fotos) und welche Gefahren birgt das? Ein Tipp: Ausführlich werden diese Themen auch auf der Homepage des Projekts aufgearbeitet.

Meistens, so Stabel, finden die Workshops in außerschulischen Einrichtungen wie Bibliotheken (wie in Leutenbach) oder offenen Jugendtreffs statt. Organisiert wird das von Landesgeldern unterstützte Projekt vom Institut für Medienpädagogik JFF mit Sitz in München.

Die Workshops laufen allerdings nicht nur theoretisch ab. „Interaktiv“ ist dabei, laut Gerold Stabel, ein wichtiges Schlagwort. „Es ist keine ausschließliche Theorievermittlung. Es wird zum Beispiel auch ein Trickfilm erstellt, um am Ende ein gemeinsames Ergebnis zu haben.“

Dies wurde in Leutenbach auch schnell deutlich. Denn gleich zu Beginn haben die Organisatoren die sechs teilnehmenden Kinder in einem Sitzkreis mit einem Kennlernspiel begrüßt.

Selbstbestimmter Medienumgang

Anschließend durften sie von ihren bisherigen Erfahrungen mit den verschiedensten Arten von Medien berichten. Dabei wurden die Kinder zum Beispiel gefragt, wofür sie Medien überhaupt verwenden. Für Informationen oder doch eher zur Unterhaltung? Auch hier hat man schnell festgestellt, dass Medien für Kinder längst nichts Außergewöhnliches mehr sind. Ein Mädchen erzählte während der Fragerunde beispielsweise: „Wenn ich was wissen will, dann über Google“.

Mit weiteren Spielen, Fragerunden und anderen kreativen Aktivitäten haben die Workshop-Leiter dann nach und nach versucht, den Kindern die verschiedenen Bereiche der großen Medienwelt näherzubringen. „Es sollen nicht nur die Gefahren angesprochen werden, sondern auch was man mit Medien eigentlich so alles machen kann“, erklärte die ebenfalls anwesende Workshop-Leiterin Marie Kätzlmeier.

Es sei wichtig, die Kinder zu einem selbstbestimmten Medienumgang anzuregen. Dabei werden vor allem die verschiedenen Möglichkeiten mit Medien, und welche Perspektive sie den Kindern in Zukunft bieten können, fokussiert.