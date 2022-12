Nachfolge beim Micheleshof Leutenbach: Übergang auf die zwölfte Generation läuft

Elfmal haben Häußermanns im Heidenhof in Leutenbach die Nachfolge hinbekommen und sie sind auf dem besten Weg, das Dutzend voll zu machen. Der Übergang auf die nächste Generation ist im Gange, fließend, gleitend, sie nutzen dabei den Vorteil eines Familienunternehmens.

„Abgeben ist noch weit weg“

Jens, 24, arbeitet längst im Betrieb seiner Eltern Bernd, 57, und Petra, 56, mit, trägt Verantwortung. Etwas verkürzt gesagt ist der Junior für den Handel zuständig, der Vater für die Landwirtschaft, die Mutter fürs Büro. Der Jungsenior stellt schmunzelnd gleich klar: „Abgeben ist noch weit weg.“ Die Übergabe des Staffelstabs werde friedlich ablaufen – genauso wie bei ihm damals selbst.

Die Nachfolge sei klar gewesen, weil seine ganze Ausbildung darauf ausgerichtet war – und auch die Erwartungshaltung der Eltern und der Großeltern da war, dass die Tradition, die vor fast 350 Jahren ihren Anfang nahm, nicht ausläuft, so Bernd Häußermann. Er ließ sich nach dem Abitur 1985 schon mit 20 einspannen, übernahm damals die Bullenmast eigenverantwortlich, noch mitten in der Ausbildung (teils im elterlichen Betrieb, teils im Kraichgau) und mit dem Studium zum Dipl.-Agraringenieur an der FH Nürtingen noch gar nicht begonnen. Er vergleicht es mit der Laufbahn von Köchen: jeder Lehrgang woanders, um schließlich ein breites Spektrum abzudecken, weil jeder Lehrbetrieb spezialisiert ist.

Agrarwissenschaft im Bachelor studiert

Auch wenn es für ihn schon länger klar gewesen sei, dass er in die Fußstapfen treten werde, wären durchaus auch andere Sachen infrage gekommen, habe er sich mit der Berufswahl durchaus beschäftigt, betont Sohn Jens. „Aber mit dem Beginn des Studiums war es entschieden.“ Er hat vorher keine Ausbildung gemacht, sondern gleich das Bachelor-Studium der Agrarwissenschaft in Hohenheim, war aber zum Austausch drei Monate in Finnland, bei einem Milchviehbetrieb, und hat ein Praktikum bei Südzucker im Unterland, dem Abnehmer ihrer Zuckerrüben, absolviert.

Ein „Bürojob“ sei für ihn nie zur Diskussion gestanden. Ihm seien Abwechslung und Eigenverantwortung wichtig. Nach dem Kunst-LK folgte immerhin auch ein Praktikum in einem Architekturbüro, wofür der Papa wieder seine Kontakte spielen ließ. Sagen wir es so: Die dort gemachten Erfahrungen, die, aber wenn schon, mehr in Richtung Bauleiter gegangen wären, verleiteten ihn nicht dazu, „abzuspringen“. Er ist der einzige Sohn, für die jüngere Schwester wäre „maximal ein Pferdehof denkbar“ gewesen. Da muss der Bruder schmunzeln.

„Wir haben überhaupt keinen Druck auf Jens ausgeübt“

Und wenn es doch anders gekommen wäre? Nun greift die Mama ins Gespräch ein, muss aber auch lachen: „Dann hätten wir gesagt, wir machen künftig einen halben Schritt langsamer und wachsen nicht mehr.“ Oder sie hätten die Fühler für eine künftige Kooperation ausgestreckt, ergänzt ihr Mann. Aber noch mal, damit das klar sei, betont Petra Häußermann: „Wir haben überhaupt keinen Druck auf Jens ausgeübt.“ Ihr Mann ergänzt: „Im Gegenteil, wir haben zu ihm gesagt, überleg dir das hier gut.“ Landwirtschaft heiße nun mal eben „selbst und ständig“, führt seine Frau aus. Ja, das gelte vor allem, wenn man Tier- beziehungsweise Viehhaltung habe, das bedeute eine Sieben-Tage-Woche, bei ihnen, mit den Hühnern, also täglich füttern und Eier holen. Wobei sie aber schon mittlerweile jedes zweite Wochenende „frei“ und auch Urlaub haben, weil sich die beiden Generationen da abwechseln, die Arbeit teilen. „Ja, früher mussten wir das immer generalstabsmäßig vorbereiten“, erinnert sich der Senior.

Die Aufgabenteilung gebe es ja nach wie vor: also er Erzeugung, Ackerbau, die Hühner, Beschaffung, die Vermarktung bei den Großkunden, der Junior die bei den Einzelkunden, die beiden Hofläden, Kundenpflege, Präsentation ihrer Waren in den Supermärkten, Personal, Planung, Öffentlichkeitsarbeit, die Mutter zuständig für Abrechnung, Verwaltung, Buchhaltung.

Den Einstieg des Sohnes zu Namenswechsel genutzt

Wie wird es weitergehen für sie als Trio? Also die Übergabe stehe noch nicht an, frühestens in sieben, acht Jahren, schätzt Bernd Häußermann. Und bis zu seinem 75. sehe er sich als „Springer für das, was ich gerne mache“, meint er und dass das flapsig gemeint ist. Er hat, wenn man so will, vorgesorgt, nämlich eine Fortbildung gemacht zum landwirtschaftlichen Sachverständigen, wird beraten, bewerten, baut sich also eine zweite Existenz auf, in der ihm seine langjährige Erfahrung zugutekommen wird. Sein Vater habe noch mit über 80 gearbeitet, sein Großvater sogar mit über 90. Wie heiße es? „Kartoffeln machen alter Bauern.“ Gerade weil es so eine arbeitsintensive Kultur sei, halte sie bis ins hohe Alter fit.

Den Einstieg von Jens in den Betrieb haben Häußermanns zu einem Namenswechsel genutzt. Ihr Familienname ist im Gollenhof nicht gerade ein Alleinstellungsmerkmal. Sie greifen bei der Neubenennung auf ihre Wurzeln zurück, darauf, dass die Hofbetreiber in der langen Zeit immer Michael hießen oder zumindest einer ihrer Vornamen Michael war (bis auf zwei „Regentschaften“ von Frauen), bei Jens, seinem Vater und seinem Großvater ist beziehungsweise war es der zweite Vorname. Deswegen hieß der Hof im Volksmund traditionell „Micheleshof“ und so heißt er fortan auch offiziell. Sie mussten also erst gar keinen Kunstnamen erfinden. Der per eigener Ahnenforschung nachgewiesene Stammbaum reicht bis 1676 zurück, von dort führen die Spuren nach Amriswil im schweizerischen Kanton Thurgau.

Dieser Artikel ist zuerst am Donnerstag, 15. Dezember, in unserer Beilage "So stark ist der Rems-Murr-Kreis - die nächste Generation" erschienen.