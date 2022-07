Nellmersbach: Ex-Knacki Wilhelm Buntz über sein bewegtes Leben

Wilhelm Buntz, Ex-Knacki in Bruchsal und Stammheim, war zu Gast in einer voll besetzten Kirche in Nellmersbach. Über 200 Menschen lauschten seinem Vortrag, wie Magdalene Kellermann berichtet.

Von der Mutter früh „wie Gammelfleisch“ in den Graben geworfen, von Passanten entdeckt worden, in Heimen aufgewachsen und schließlich nach einer enttäuschenden Begegnung mit der Mutter ist Buntz im Heim völlig abgestumpft und gefühllos geworden. Bei einem Ausbruchsversuch mit 14 Jahren ist er illegal Auto gefahren, hat dabei einen Polizisten getötet und den Kollegen in den Rollstuhl gebracht.

Im Gefängnis sei er bekannt gewesen als der „Blutbad- Willy“, jeden Tag zettelte er eine Schlägerei an. In die Arrestzelle hat er nur ein Buch mitnehmen dürfen, die Bibel. Als er im Neuen Testament angekommen ist, habe er in der Gestalt von Jesus Ähnlichkeit zu seinem Leben entdeckt: nicht gewollt, abgelehnt, kein Platz in der Herberge, auf der Flucht vor dem König, verspottet, geschlagen. Nach und nach begann er durch die Bibel sich zu ändern, was besonders seinen Mitinhaftierten auffiel.

Der nächste Themenabend findet am 28. September um 20 Uhr mit Gabriele von Butler zum Thema „Der Weg aus der Wüste“ statt.