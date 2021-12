Ein größerer Unfall hat sich am Mittwochabend, 22. Dezember, bei Weiler zum Stein (Gemeinde Leutenbach) ereignet.

Vorfahrt missachtet

Wie das Polizeipräsidium Aalen in der Nacht mitteilte, war es gegen 20.20 Uhr im Kreuzungsbereich der K 1849 und der L 1127 zu einem schweren Zusammenstoß gekommen. Demnach war eine 18-jährige Toyota-Fahrerin von Waiblingen-Bittenfeld kommend in Fahrtrichtung Weiler zum Stein unterwegs, als sie an der Kreuzung zur L 1127 die Vorfahrt