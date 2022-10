Theologie-Professor Siegfried Zimmer: Putin wird sich verantworten müssen

Ein Rat: Atheisten und Agnostiker brauchen nicht weiterzulesen. Die gute Nachricht: Putin wird sich verantworten müssen. Der Wermutstropfen: aber wohl erst nach seinem Tod. Davon geht zumindest der Professor für evangelische Theologie Siegfried Zimmer aus.

Der langjährige Dozent für Religionspädagogik an der PH Ludwigsburg, als mittlerweile 75-Jähriger längst emeritiert, im Remstal aufgewachsen, hielt beim Leutenbacher Kirchenabend im Saal der Johanneskirche nach längerer Pause wieder mal einen Vortrag. Die Reihe nennt sich „Erwachsenenbildung“, wenn Zimmer dort auftritt, sehr zu Recht. Denn der hat die seltene Gabe, nicht leicht zugängliche theologische Fragestellungen für jedermann anschaulich und unterhaltsam auf den Punkt zu bringen. Was umso bemerkenswerter ist, als Zimmer, seit vielen Jahren sehbehindert, mittlerweile erblindet ist und deshalb frei spricht.

Beim jüngsten Termin, der aufgrund seiner Aktualität und Brisanz durchaus mehr als rund 25 Zuhörer verdient hätte, lautete das Thema „Gottes Liebe – Gottes Gericht: Wie passt das zusammen, wie können wir heute verantwortlich vom Weltgericht reden?“ Klingt zunächst ziemlich abstrakt, aber der Vorsitzende des Kirchengemeinderats Gert Schlüter spitzte in seiner Einleitung das zu, Namen nennend: Mladic, Karadzic und Milosevic, Serbiens unheilvolle Dreifaltigkeit, Hauptverantwortliche für die Balkankriege der 90er Jahren, darunter viele Gräueltaten. Alle drei wurden schließlich doch noch nach Den Haag überführt, um sich vor dem Internationalen Strafgerichtshof für Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verantworten. Nun gibt es im Westen und sicher auch in der Ukraine viele, die hoffen und auch fordern, dass das Gleiche mit dem russischen Präsidenten geschieht – darunter wohl auch Schlüter, zumindest lässt diesen Schluss seine zornbebende Stimme bei der Überleitung zu, aber er merkte auch resignierend an, dass damit leider wohl nicht zu rechnen sei.

Der ganze christliche Glaube in einem Satz: „Gott ist die Liebe“

Wer nun in der Folge vom eigentlichen Hauptredner, Zimmer, ebenfalls eine Aussage in der Richtung erwartete, der wurde auf die Folter gespannt. Denn dieser hielt sich zunächst, ja für die längste Zeit der guten Stunde, in der er sprach, ziemlich an den Wortlaut des Titels seines Vortrags. Wobei er, ganz Pädagoge, mit einer auflockernden Übung, die Zuhörer einbeziehend, begann: Jeder sollte sich ein paar Minuten mit seinem Nachbarn darüber unterhalten, was in der Bibel das Wort „Richten“ bedeutet, denn Gott sei in der ja vor allem ein Richter. Um es vorwegzunehmen: In Zimmers theologischem Verständnis ist der richtende Gott weit mehr als der Richter eines Strafgerichts, und sei das noch so hoch angesiedelt.

Für Zimmer leitet sich das, wie überhaupt der ganze christliche Glaube, aus einem einzigen Satz ab, der eigentlich als Glaubensbekenntnis den viel längeren „offiziellen“ Text ersetzen könnte: „Gott ist die Liebe“. Oder „Gottes Wesen ist die Liebe“. Wesen als das Kennzeichnende, Bestimmende verstanden, im Unterschied zu Eigenschaften, Merkmalen, Eindrücken von Gott. Diese Erkenntnis habe die Christenheit allerdings Jesus zu verdanken, sei erst mit ihm Fleisch und dann Glaube geworden, so Zimmer. Dieser Satz gelte immer, überall, zu 100 Prozent und trotzdem sei er eine sehr kühne Behauptung, das sei ihm bewusst.

Gott sei eben nicht „softy“, kein Depp, kein Trottel

Ihm habe mal eine 22-jährige Studentin vorgehalten, Gott sei doch nicht nur immer lieb, sondern auch gerecht, und ihm dabei vorgehalten, er habe in seiner Dogmatikvorlesung eben eine halbe Stunde lang immer nur über Gottes Liebe geredet, aber noch kein einziges Wort zu dessen Gerechtigkeit gesagt. Seine Antwort darauf sei gewesen, und die gelte, so Zimmer: Gott habe nur ein Wesen, sei ja nicht schizophren oder ambivalent, das sei auch Konsens in der Theologie, aber er habe eben viele Eigenschaften, Merkmale. Gott könne gnädig, barmherzig, geduldig, gütig, aber auch gerecht, ja zornig sein, „aber er ist dabei immer die Liebe, zu 100 Prozent“. Ergo: Gott sei eben nicht „softy“, „ein Depp oder ein Trottel“, seine Liebe sei nämlich sehr anspruchsvoll und gleichzeitig bedingungslos, selbst zu seinen Feinden, das sei eben der Kernpunkt von Jesus: „Gott liebt alle, Menschen, Geschöpfe, auch jede einzelne Ameise.“

Aber Jesus, überhaupt das Neue Testament spreche eben auch vom „Weltgericht“, „denn Gottes Liebe ist alles andere als harmlos“. Dieses sei allerdings keine Strafe, keine Sanktion, keine autoritäre Handlung, „wie wir ein weltliches Gericht verstehen, das ist viel zu primitiv für Gott“. Das Weltgericht Gottes sei nämlich als „Tatfolge“ zu verstehen. So sei die Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies eben keine „Strafe“ für eine Sünde, keine Sanktion, auch wenn die meisten es so verstehen, sondern eben eine Tatfolge, eine „Ratifizierung“ ihres Tuns: „Sie haben sich selbst hinausbugsiert.“ Das Gleiche gelte für die Sintflut: „Der Mensch erntet, was er sät.“ Er werde gerichtet nach seinen Taten, seinen Werken oder auch Unterlassungen.

Die Menschenschlächter werden mit ihren Untaten konfrontiert

Putin und seine Helfer, alle Menschenschinder würden also nicht im Sinne von „Rache“ gerichtet. Zimmer ist sicher: „Putin wird nach seinem Tod konfrontiert mit Gottes Liebe und damit mit seinen Werken, mit jeder seiner Schandtaten. Gott wird sie ihm bewusstmachen und das wird die Hölle für ihn.“ Das Weltgericht sei kein „Honigschlecken“, für niemanden, auch für ihn selbst nicht, so Zimmer. „Wir dürfen alle davor zittern. Da wird nichts vertuscht, die Wahrheit, alles, kommt raus. Auch den Menschenschlächtern wird die Liebe Gottes klarmachen, was sie getan haben.“

Nun werden Atheisten und Agnostiker, falls sie den Rat eingangs nicht befolgt haben, aber einwenden: Das ist Glaubenssache. Die Gläubigen wird auch nicht beeindrucken, wenn man drauf hinweist, dass zwei der größten Schlächter des vergangenen Jahrhunderts, Stalin und Mao, als „Sieger der Geschichte“ wohl kaum in Furcht vor Gottes Weltgericht gestorben sind und der dritte, Hitler, bis zum Schluss davon ausging, er sei „auf der richtigen Seite“ gewesen und deshalb werde die Geschichte ihm eines Tages doch noch recht geben. Aber dieser „Nichtglaube“ schütze sie ja nicht, würde Zimmer wohl entgegnen.

Auschwitz: Wie konnte der liebende und allmächtige Gott das zulassen?

Hitler kam denn auch bei einer anschließenden Frage eines Zuhörers indirekt zur Rede, man könnte die aber genauso bei Stalin, Mao, Putin und bei anderen Massenmördern der Geschichte stellen: Warum ließ dieser „liebende“ Gott zu, dass sechs Millionen Vertreter ausgerechnet „seines Volks“ umgebracht wurden? Auch er habe darauf keine Antwort, räumte Zimmer ein, der die Frage sicher vorher schon oft gehört und sie auch sich selbst gestellt hat. Sie könne man aber ebenso stellen bei einem einzelnen Kind, das an Leukämie erkranke und sterbe. „Die gilt also für alle Menschenopfer. Das ist der wunde Punkt in unserem Glauben, dass es vor dem Tod darauf keine Antwort geben kann. Aber ich habe die wahnwitzige Hoffnung, dass ich dereinst darauf die Antwort bekommen werde.“ Die Frage wurde in Bezug auf „Auschwitz“ häufig gestellt, abstrakt, allgemein, ist sie als „Theodizee“ (Rechtfertigung Gottes) in der Theologie seit langem bekannt. An ihr haben sich, mit Verlaub und bei allem Respekt, aber noch ganz andere Geistesgrößen als Zimmer die Zähne ausgebissen.

Zu Den Haag sagte Zimmer übrigens nichts. Muss er als Theologe auch nicht. Ist schließlich eine andere Fakultät. Aber eines würde man gerne wissen. Fürchtet eigentlich auch Patriarch Kyrill das Weltgericht Gottes? Das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche hat bisher kein Problem mit Putins Angriffskrieg, sondern rechtfertigt ihn als Verteidigung der russischen, gleich christlichen, Werte, vergleicht den Tod der Soldaten des Landes mit dem Opfertod Jesu am Kreuz und verspricht ihnen dafür die Vergebung aller Sünden.