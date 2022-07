Thomas Gengenbach, der Wohlfühlmanager von Haus Elim, sagt nach 40 Jahren Ade

Was der Mann geschafft und geschaffen hat, reicht normalerweise für mehrere Arbeitsleben. Während andere studieren und womöglich ordentlich die Ellenbogen ausfahren, um Karriere zu machen, setzte er auf viele kurze oder berufsbegleitende Ausbildungen und Vertrauen in andere, die mit und neben ihm in ihre Aufgaben hineinwachsen durften. Visionär war er außerdem, aber mit Bodenhaftung und wohl auch Verhandlungsgeschick, dass seine Vorstellungen Schritt für Schritt umgesetzt wurden. Die Rede ist von Thomas Gengenbach (60) von Haus Elim. 40 überaus aktive Jahre stand er in Diensten der Pflegeheime und des gleichnamigen Trägervereins der freikirchlichen Volksmission. Nun wechselt er in eine Art Altersteilzeitphase und widmet seine Zeit fortan sich selbst, seiner Familie (Frau, vier Kinder), den beiden Hunden und seinen Hobbys, zu denen Motorradfahren und das Wohnmobilreisen (ohne einen Campingplatz aufzusuchen) gehören.

Doch bevor er den Motor anwirft und mit seiner Frau Helga nach Marokko tuckert, erzählt Thomas Gengenbach beim Abschiedsgespräch, wie und warum er all das geschafft hat und was ihm wichtig war. Dabei wird viel gelacht, aber auch der Faden nie verloren, der Humor, das Zugewandte und das strukturierte Herangehen sind sicher Markenzeichen des in Magstadt bei Sindelfingen aufgewachsenen Mannes.

Werkzeugmacher, Zivi, Altenpfleger, Schnellbleiche zum Heimleiter

Er macht eine Ausbildung zum Werkzeugmacher beim Daimler. Schließt mit hervorragenden Noten ab, „darauf bin ich bis heute stolz“. Danach ließ der Staat sich nicht mehr hinhalten, wollte ihn im Wehrdienst haben, Thomas Gengenbach hat zwei Verweigerungsverfahren durchlaufen müssen, bis ihm der Zivildienst erlaubt wurde. Dieser führte ihn 1983 ins Haus Elim nach Leutenbach, das 1963 eröffnete Stammhaus. „Da habe ich mein Herz zweimal verloren, einmal an die alten Leut’ und einmal an meine Frau“, sagt er. Beim schwäbischen Frauenverein in Stuttgart war er einer von drei Männern, die eine Ausbildung zum Altenpfleger machten, nebenher arbeitete er für seine junge Familie im Haus Elim und qualifizierte sich in einer „Schnellbleiche“ in zwei Jahren zum Heimleiter.

Weil die damalige Hausleitung jedoch gänzlich andere Ansichten hatte, wie mit den Senioren umzugehen sei, „ging ich anderthalb Jahre auf Wanderschaft, war Pflegedienstleiter im Heim des DRK auf dem Killesberg.“ Dann war die Leitung in Leutenbach frei, und Thomas Gengenbach setzte seine Vorstellungen in die Tat um: „Die Senioren sollten möglichst viel Freiheit haben und sich dadurch zu Hause fühlen. Das gelingt in einer solchen Einrichtung nicht komplett, aber individuelle Zeiten zum Aufstehen und zum Essen sind beispielsweise machbar.“

So ging es weiter: „Wir haben immer eine Schippe draufgesetzt gegenüber dem, was gesetzlich vorgeschrieben war.“ Aus den Stationen wurden Wohnbereiche, „für Demenzkranke richteten wir das Haus im Heim mit großem Garten ein“ und die dazugenommenen kleinen Pflegeheime führten sie „als Hausgemeinschaftsmodelle mit multiprofessionellen Teams“. Einfach, weil Gengenbach erkannte, dass eine Trennung von Hauswirtschaft, Pflegedienst und Sozialdienst bei wenig Heimplätzen keinen Sinn ergibt.

So baute der Träger, das Sozialwerk der Volksmission, über die Jahre die Pflegeheimstandorte auf neun im Rems-Murr-Kreis aus, sie liegen zwischen Auenwald und Burgstetten sowie Winnenden und Waiblingen-Bittenfeld. Haus Elim bietet 264 vollstationäre Pflegeplätze und 82 Tagespflegeplätze. Dort kommt wieder der pragmatische Visionär Gengenbach zum Vorschein, Letztere sind „auch am Wochenende geöffnet. Weil es pflegende Angehörige gibt, die gerade dann frei brauchen.“

Ständig wurde gebaut, aber was zwischen den Mauern passiert, war ihm wichtiger

Neubau und Umbau waren ständiger Begleiter seiner Arbeit, „aber ich bin vergrätzt, wenn man mich darauf reduziert“, sagt Thomas Gengenbach. Gleichwohl hat er selbst in seinem ersten Leutenbacher Jahr „das Haus Elim komplett durchtapeziert“.

Doch nach den Bewohnern lagen ihm auch die Kollegen und Mitarbeiter, die den Betrieb am Laufen halten, am Herzen. „Drei Jahre lang hatte ich es jährlich mit einer neuen Mannschaft zu tun, es war eine Katastrophe. Ich musste in Mitarbeiterbindung investieren, die Arbeit bei uns attraktiv machen.“ Nebenbei lernte er auch die Buch- und Betriebsführung vom damals noch ehrenamtlichen Vereinsvorstand – „und ich nahm einen Kredit auf, um die Gehälter zu finanzieren“.

Erstaunlich, wie aus diesen ganz und gar nicht rosigen Anfängen das proper dastehende Pflegeheim-Imperium entstehen konnte, das nun auch noch in den Schwaikheimer Klingwiesen einen neuen Verwaltungssitz baut – und schon sehr konkrete Pläne für Winnenden geschmiedet hat, die demnächst veröffentlicht werden. „Die ansprechende Vergütung der 500 Mitarbeitenden macht uns zu den teuersten Pflegeheimen im Kreis“, auch diesen Zusammenhang lässt Gengenbach nicht außen vor. Es gibt eine Erfolgsbeteiligung für die Mitarbeiter, wenn das Jahresziel erreicht ist, je höher der Gewinn ausfällt, desto mehr.

Seine Verantwortung hat er in den letzten vier Jahren nach und nach abgegeben

„Ich machte berufsbegleitend den Fachwirt für Organisation und Führung im Sozialwesen und schaffte es dann, dass ich als Nichtakademiker mit der Berufsakademie kooperieren und duale Studiengänge im Haus Elim anbieten kann“, sagt Gengenbach, und auch darauf ist er bis heute stolz. „Durch einen solchen ist vor 25 Jahren meine Nachfolgerin Yvette Umbach zum Haus Elim gekommen“, sagt Thomas Gengenbach. Schritt für Schritt hat er seit 2018 ihr und anderen im Haus Elim „gewachsenen“ Nachwuchskräften wie Denis Musik (Technischer Leiter, Gebäudestandards, IT), Lisa Ros (Hausleitung Schwaikheim und Personalmanagement), Michael Frank (Hausleitung Weiler zum Stein und Finanzmanagement) und weiteren Personen wichtige Aufgaben übertragen, so dass er nur noch eine Weile ehrenamtliches Vorstandsmitglied im Trägerverein ist. „Pferde, die galoppieren wollen, soll man nicht im Stall halten“, sagt er zu seinem Abschied, den er bereits mit 800 Gästen (Mitarbeiter, deren Partner und Kinder, Landrat und andere Prominente) beim Jahresfest von Haus Elim gefeiert hat.

Was ist sein Geheimrezept für so ein langes, aber eben auch vielseitiges und vor allem erfolgreiches Berufsleben? „Wenn ich gefragt wurde, was meine Aufgaben sind, habe ich immer gesagt: Du musst ein Zehnkämpfer sein, aber nichts richtig gut können.“ Er lacht dazu fröhlich. Persönlich wünscht sich der bekennende Christ eine Überschrift, die seine Kraftquelle würdigt: „Hashtag: powered by Jesus!“