Tipps vom Leutenbacher Nabu-Fachmann für Vogeltränken im Sommer

Es ist wie bei der Ludwigsburger Straße in Schwaikheim: Wer in Nellmersbach auf der Bahnhofstraße nur durchfährt, ahnt nicht, wie viel Grün und welche schönen Gärten sich hinter den Häusern an der Straße verstecken. Zum Beispiel bei Werner Fleischmann. Der mittlerweile 77-Jährige hat es aber vor langer Zeit nicht nur für sich, seine Familie schön gemacht, sondern auch für Vögel. An der Hauswand hängen Nistkästen für Mauersegler und Schwalben.

Fleischmann ist beim Nabu und weiß schier unerschöpflich viel über seine gefiederten Besucher. Er sitzt oft abends auf dem Bänkle im Hof vor seiner Scheuer mit Blick aufs Haus und beobachtet den regen Flugverkehr rundrum. Die Mauersegler faszinieren ihn. Die sind ständig unterwegs, auf Jagd nach Insekten in der Luft, fliegen im Winter nach Südafrika, 10.000 Kilometer weit, sind nur von Anfang Mai bis Anfang August bei uns. Und sie finden „punktgenau“ im Jahr darauf zurück, was Fleischmann unglaublich findet. Es sei denn, sie werden unterwegs abgefangen und landen als Delikatesse auf dem Teller, unter anderem von Malta weiß er das. Aber Fleischmann weiß auch, dass die Jagd auf die Tiere in südlichen Ländern eben nicht aus Zeitvertreib geschieht, und auch er finde sich eben damit ab, wie es nun mal ist.

Bei beiden, Mauerseglern und Schwalben, sind die „natürlichen“ Unterkünfte in den vergangenen Jahren immer rarer geworden. Als Fleischmann ihnen Unterschlupf anbot, waren die Plätze gleich belegt. Aber eigentlich geht es nicht darum beim Besuch bei ihm, sondern darum, wie er den Vögeln hilft, bei der Flüssigkeitsversorgung über den Sommer zu kommen. Er macht das schon seit vielen Jahren, unabhängig von Klimawandel und immer neuen Hitzerekorden. Fleischmann „betreibt“, unterhält zwei Tränken, auch wenn er selbst einräumt, dass von regelrechtem Verdursten der Tiere zu sprechen, falls der Mensch nicht helfen würde, wohl übertrieben wäre. „Irgendwo finden die immer was und wenn es nur morgens der Tau im Gras ist. Außerdem passen sie sich an, verbrauchen weniger, wenn es sein muss.“

Die Tränken sollten auf jeden Fall so groß sein, dass die Vögel in der Mauserzeit auch drin baden können, damit der Juckreiz durch den Gefiederwechsel bei der sommerlichen Hitze gemildert wird, also mindestens Tellerformat haben. Dann sei auch so viel Wasser drin, dass es nicht täglich erneuert werden müsse. Das hänge aber auch von der Temperatur ab. Die Tränke dürfe auf jeden Fall durch die Verdunstung nicht austrocknen. Er selbst sammelt das Regenwasser in Fässern.

Zweiter Tipp: Die Tränken sollten erhöht stehen oder auf einem höheren Platz sein – so dass Katzen nicht rankommen. Auf dem Boden – typischer Fehler von Leuten, die es gut meinten – hätten die geschickten und schlauen Jäger sonst leichtes Spiel, Vögel rauszufangen, Beute zu machen. Also mindestens ein Meter hoch, und zwar so, dass Katzen nicht dran hochklettern können, oder gleich auf dem Garagendach, das möglichst für die Vierbeiner unzugänglich sein sollte. Vor allem sollte kein Baum oder Busch in der Nähe sein, in dem sich Katzen, die sich anschleichen, verstecken können.

Noch ein Tipp Fleischmanns: Nistkästen immer wieder ausräumen. Es gebe viele gute Ideen, wie man Tieren, nicht nur Vögeln, helfen könne, was man machen solle. „Aber wenn man es macht, sollte man es richtig machen." Das Material für die Tränke sollte nicht zu leicht sein, sondern schwer genug, um Gewitter und Sturm standhalten zu können. Er rät, sie deshalb in der Mitte mit Steinen zu beschweren, auch um Umkippen vorzubeugen. Weil die Vögel sich an sie gewöhnen, immer wieder kommen, „und wenn sie dann nichts vorfinden, fängt das Elend an“, so Fleischmann. Wer damit anfange, trage Verantwortung, also vorher genau überlegen, ob man dazu bereit ist. „Das ist wie beim Füttern, das muss dann durchgängig gewährleistet sein, sonst lässt man es besser gleich. Man muss wirklich Interesse daran haben, nicht bloß aus Lust und Laune heraus damit loslegen.“

Teichfolie, mit Kieselsteinen beschwert und fünf Zentimeter tief

Eine seiner beiden Tränken ist auf dem Flachdach der Garage, seit mindestens einem Vierteljahrhundert, mit Teichfolie ausgelegt und Kieselsteinen beschwert, etwa fünf Zentimeter tief, Durchmesser etwa anderthalb Meter. Die nutzen Elstern, Raben, Krähen, wenn es lange nicht geregnet hat auch Tauben. Seine „Haustiere“, die Schwalben und Mauersegler, trinken im Fliegen, also nicht hier, für sie ist die Fläche zu klein, Mauersegler kämen zudem gar nicht mehr hoch von dort.

Im Garten vor dem Haus ist die zweite Tränke, eine Zierde, aus massivem Stein mit einer Aushöhlung. Sie steht auf einem schmalen Tisch, der Katzen keine Möglichkeit bietet, daran hochzuklettern oder auf ihn hochzuspringen. „Das wäre für die auch zu kompliziert, die haben hier keine Deckung, die Vögel haben also genug Vorwarnzeit, um abzuhauen.“ Hier finden sich allabendlich Meisen und Finken ein, denen Fleischmanns von ihrer Terrasse nebenan zuschauen können. Seine Frau sagt: „Selbst ein Untersetzer ist immer noch besser als nix.“ Und launig: „Wir haben den Garten für die Viecher, andere Leute für sich.“ Die Rabenvögel trauen sich nicht hierher, für die, ihre Flügel, ist die Tränke zu klein.

Dafür war mal eine Waldohreule Saisongast bei Fleischmanns, „ein Phänomen“, meint er, die brauchen kein eigenes Nest, sondern quartieren sich in den Hinterlassenschaften von Elstern und Krähen ein. Sie hat sogar dort gebrütet, drei Junge bekommen, sich aber im Jahr darauf nicht mehr blicken lassen. Er hat noch eine dritte Tränke, aus Plastik, die er „Depot“ nennt. Sie, vollgefüllt, kann Vögel über lange Zeit mit Wasser versorgen, weil immer nur eine kleine Ration abgezapft werden kann.

Fleischmann ist vielen in der Gegend, nicht nur Leutenbachern, bekannt durch seine Teilnahme am Steinkauz-Nistkästenprojekt des Nabu und dessen Fledermausexkursionen im renaturierten Steinbruchgelände bei Weiler zum Stein. An seiner Gartenhütte hat er für diese besondere Spezies ebenfalls eine Behausung. So sitzt er immer wieder dort auf dem Bänkle, schaut nach oben und „kommt dabei runter“, wie er sagt. Da kann man neidisch werden.