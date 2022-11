Was tun nach einem Lkw-Unfall? Feuerwehr Leutenbach übt Ernstfall mit Simulator

Wie nähert man sich einem Lkw, der gerade einen Unfall hatte? Welche Sicherheitsmaßnahmen sind am Unfallort und am Fahrzeug zu ergreifen? Wie schützt man sich selbst? Wie verschafft man sich Zugang zur Fahrerkabine? Wie birgt man verletzte und unter Umständen eingeklemmte Personen aus dem Innern und übergibt sie den Ersthelfern?

Antworten darauf gehörten nicht unbedingt zu den alltäglichen Herausforderungen der Feuerwehr, räumt Kommandant Jochen Weller ein. Dennoch könne es im Ernstfall über Leben und Tod entscheiden, dass der Einsatzleiter, der Truppführer und jede Einsatzkraft weiß, wie sie sich bei einem Lkw-Unfall zu verhalten haben, was genau ihre Aufgaben sind. Auch wenn Unfälle mit Lkw-Beteiligung selten seien, ergänzt Wellers Stellvertreter Stefan Schneider, sei die Leutenbacher Feuerwehr durchaus schon zu einem derartigen Einsatz gerufen worden, auf der B 14 zwischen Nellmersbach und dem Tunnel. Und da sei man dankbar gewesen, dass man zumindest in der Theorie darauf vorbereitet war.

Praxisteil auf dem Gelände der Buchenbach-Kläranlage

Der Vorbereitung auf einen solchen Ernstfall diente nun eine Ausbildungseinheit. Die Theorie fand im Feuerwehrgerätehaus in Weiler zum Stein statt, die anschließende Praxis auf dem Gelände der Buchenbach-Kläranlage unterhalb des Gollenhofs. Zum Einsatz kam ein, auf einen Lkw-Anhänger montierter, Simulationstrainer mit nachgebildeter Fahrerkabine, mit angedeuteter Ladepritsche und Tankbehälter. Dieser wurde von einer Sicherheitsfirma aus dem Zabergäu angemietet. Das Training fand also in einem umzäunten, von der Wohnbesiedlung relativ abgelegenen Bereich statt, so dass keine Anwohner gestört wurden und wo man die Übungsgeräte über Nacht unbesorgt stehen lassen konnte.

Den praktischen Teil leitete Bernd Fetzer, Kommandant der Auenwalder Feuerwehr. Als erfahrener Mann der Praxis kamen von ihm nicht nur die Hinweise, wie und wo Arbeitsbühne, Spreizer und Hydraulikzylinder einzusetzen sind, wie die 80 Kilo schwere Fahrerhaustür am sichersten ausgebaut werden kann, sondern auch, von wo aus der Einsatzleiter den besten Überblick über das Geschehen gewinnen kann, welche Werkzeuge am Unfallort bereitzuhalten sind, wo sich die Einsatzbereitschaft aufzustellen hat, auf welche Details bei der Zusammenarbeit mit dem Notarzt zu achten ist.

Man sei froh, mit dem Simulationstrainer derart praxisnah üben zu können, betont Schneider. Anders als bei Bergungsübungen mit Pkw seien nämlich so gut wie keine Lkw verfügbar, deren Fahrerkabinen bei Übungen zerlegt werden können. Denn Nutzfahrzeuge seien so lange wie nur irgend möglich im gewerblichen Einsatz, für „ausrangierte“ Fahrzeuge gebe es darüber hinaus einen Markt für den Export. Ein Nebeneffekt war außerdem, dass die Leutenbacher Wehr in den zurückliegenden Coronajahren nur auf Abteilungsebene üben konnte. Diesmal kamen alle Abteilungen und auch Feuerwehrkollegen aus Schwaikheim und Berglen zusammen.