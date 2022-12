Weihnachtsmarkt in Leutenbach: Ein Höhepunkt am trüben Advent-Wochenende

Für helle Begeisterung bei den Kindern im Spatzenhof haben am Wochenende insbesondere die Vierbeiner gesorgt: Esel und Schafe in der „lebendigen Krippe“ ließen sich geduldig streicheln – so geriet der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt in Leutenbach zum Höhepunkt des trüben zweiten Adventswochenendes.

Chor, Jäger und der Nikolaus: Volles Programm

Vorfreude auf Weihnachten weckten bei den zahlreichen Besuchern am Samstag und Sonntag außerdem der Nikolaus (der somit gleich zweimal in Leutenbach vorbeischaute) und die musikalischen Beiträge vom Kinderchor der Grundschule, von Musikverein, Männergesangsverein, Posaunenchor aus Leutenbach sowie den Jagdhornbläsern der Rems-Murr-Jäger.

Erster Weihnachtsmarkt im Spatzenhof seit Corona

Es war der erste Weihnachtsmarkt im Spatzenhof seit 2019 – in den beiden vergangenen Jahren war die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden.