19. Plüderhäuser Entenrennen und der Einmarsch der Staufer im Mittelpunkt

Die Spannung steigerte sich von Minute zu Minute am Samstagnachmittag auf und um die Mittlere Brücke. Die Augen von Dutzenden, Hunderten Kindern, Mamas und Papas, Omas und Opas sowie älteren Geschwistern waren gebannt auf die träge dahinfließende Rems gerichtet. Sie hatten es sich nicht nehmen lassen, trotz gleißender Hitze und drückender Schwüle hierherzukommen und mitzuerleben, wie mit Hilfe der Plüderhausener Feuerwehr Hunderte Plastikenten zu Wasser gelassen wurden, damit sie sich dort auf das große 19. Plüderhäuser Entenrennen vorbereiten konnten.

Die Feuerwehrleute hatten mit ihren Einsatzfahrzeugen die Brücke und Mühlstraße blockiert; es gab kein Durchkommen, außer für Fußgänger und Radfahrer. Vom Ufer aus hatten die „Floriansjünger“ aus Plastik-Abwasserrohren eine Rutsche bis zur Flussmitte gelegt. Von einem Unterflurhydranten wurde diese Rutsche kontinuierlich mit Wasser versorgt, so dass die Rennenten über sie bequem das Wasser erreichen konnten. In der Rems standen wiederum mehrere Feuerwehrangehörige, welche die Tiere in Empfang nahmen und dafür sorgten, dass sie hinter der Starter-Barriere Aufstellung nahmen.

Das Rennen wurde von der Arge Plüderhäuser Festtage gemeinsam mit der Fachgruppe Handel aktiv Plüderhausen und dem Arbeitskreis City-Marketing organisiert. Wer daran mit einer Ente mitmachen wollte, der konnte eines der dafür zertifizierten Tiere entweder in einer der neun Anmeldestationen gegen ein Startgeld in Höhe von fünf Euro abholen und dann zum Wettbewerb mitbringen oder sich dort einfach nur registrieren lassen. Ein mit seinen Daten versehenes Tier wurde dann von den Veranstaltern direkt ins Rennen geschickt. Die Enten waren von eins bis tausend fortlaufend nummeriert, so dass jedes Tier problemlos seinem Halter zugeordnet werden konnte. Dafür, dass beim Start dann alles ordnungsgemäß ablief und selbst der kleinste Versuch eines Unterschleifs hätte scheitern müssen, sorgte Yvonne Heidl am Startplatz.

Punkt 14.30 Uhr ging der Startbalken nach oben, die Rennenten machten sich auf ihren langen, bisweilen beschwerlichen und sogar gefährlichen Weg flussabwärts zur Neuen Heusseebrücke, wo sie - wiederum von der Feuerwehr - an einer quer über den Fluss errichteten schwimmenden Barriere aufgesammelt und nach getaner Arbeit ans Ufer gebracht wurden. Schnell zog sich das Feld weit auseinander, der Fischthemenpfad wurde zur Begleitstrecke für die vielköpfige Schar der Renntierbesitzer, die mit ihren Enten bangten, hofften und versuchten, sie nicht aus den Augen zu verlieren. Schließlich winkten den ersten zwanzig attraktive Preise, wie Eintrittskarten für den Europapark in Rust, den Erlebnispark Tripsdrill oder eine Jahreskarte für die Wilhelma.

Allerdings dünnten sich die Reihen der Begleiter merklich aus, als die Kolonne am Volksfest-Gelände neben dem Flussufer vorbeizog. Dort war mittlerweile der Festbetrieb in vollen Gange und lockte so manchen, von seinem Weg abzuweichen. Zu unwiderstehlich war wohl die Aussicht auf einen leckeren Schweinebraten, ein Schnitzel, gegrilltes Hähnchen, Döner, Gyros, Pizza, oder eine bodenständige Wurst vom Grill - von dem Klassiker Eismohr und gebrannten Nüssen erst gar nicht geredet.

Und wer es darauf anlegte, der schnöden Wirklichkeit zu entrückten, dem bot sich eine „Petersburger Schlittenfahrt“ oder ein Besuch im Bierzelt, wo mittlerweile die „Jongen Remstäler“ das Regiment übernommen hatte und mit ihrer jugendlich-erfrischenden Interpretation böhmisch-mährischer Blasmusik erfolgreich die Brücke zwischen den Generationen schlugen. Dies erwies sich auch als hervorragende Anlaufstelle für diejenigen, die nach einer Möglichkeit suchten, ihren Frust darüber zu ertränken, dass ihr Tier an diesem Tag nicht zur Siegerriege gehörte.