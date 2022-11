350.000 Legoteile: Wie Kinder aus Plüderhausen in drei Tagen Rom erbaut haben

Grübelnd steht Raphael vor einer riesigen Arena aus gelben Steinen. Dann setzt er das kleine Männchen rechts in eine Kurve. „Das ist das Kolosseum“, erklärt der Elfjährige und zeigt auf die runden Ecken: „Die waren am schwierigsten zu bauen.“ Die Arena ist eines von vielen spannenden Bauwerken, die 80 Kinder mit 350.000 Lego-Bausteinen in drei Tagen erschaffen haben. Am Sonntag feierte die zweite „Lego-Stadt“ der evangelischen Kirchengemeinde Plüderhausen Eröffnung.

Wobei die Eröffnung gleichzeitig der Abschluss der Aktion war. Von Donnerstag bis Samstag hatten Jungen und Mädchen zwischen sieben und zwölf Jahren im Gemeindehaus gewerkelt. „Wir bauen Rom“, erzählte Stefan Greiner. Der Leiter der christlichen Organisation „Kids-Team Deutschland“ brachte die bunten Lego-Steine mit und leitete die Aktionstage.

Fokus auf Treue

Zusammen mit 30 Helferinnen und Helfern aus der Plüderhäuser Gemeinde lud er die Kinder zum Bauen ein, aber auch in die benachbarte Kirche. Die übrigens sehr ausgefallen mit Absperrbändern und Baustellenschildern geschmückt war. Hier sang die Gruppe mitreißende Lieder. Außerdem erzählte Greiner die Geschichte von Paulus und seiner Reise nach Rom. Und zwar kindgerecht, mit Bezügen zu heute, bunten Bildern und kurzen Szenenspielen.

„Am stärksten tritt in der Geschichte ein Aspekt hervor“, betonte Stefan Greiner am Sonntag beim Abschlussgottesdienst vor voll besetzten Bänken, „nämlich die Treue“. Denn Paulus, ein Zeitgenosse von Jesus, war vom Zweifler zum Gläubigen geworden. Und seitdem treu zu seinem Glauben gestanden, ob er nun in Gefangenschaft oder in einen Sturm auf dem Meer geraten war. Denn Gott habe ihm ein Versprechen gegeben, sagte Greiner: „Und versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen.“ Gott sei für jeden da, höre jedes Gebet und bleibe treu.

Zweite Legostadt in Plüderhausen

„Wir machen die Lego-Stadt jetzt zum zweiten Mal“, erzählte Ulrike Kabelka, die die Aktion für die Kirchengemeinde koordinierte. 2019 hatte die erste Ausgabe stattgefunden. „Es macht so viel Spaß, zu sehen, mit welcher Begeisterung die Kinder bei der Sache sind.“ Die Kombination aus Lego-Bauen und der Botschaft von Jesus sei einfach super. „Außerdem haben wir ein großartiges Team aus Helfern.“

Pfarrer Dirk Walz und Plüderhausens Bürgermeister Benjamin Treiber eröffneten die Stadt am Sonntag nach dem Gottesdienst. Dann begann der Trubel: Stolz und glücklich zeigten die Kinder ihre Bauwerke den Eltern und Geschwistern. Fiona und Liana hatten gleich mehrere Ideen umgesetzt: „Das ist eine Pizzeria, hier ist eine Post und da ein Brunnen mit Eisdiele“, zeigten die Mädchen. Christian hatte Rom um einen Dschungeltempel bereichert, Mattis und Alexander erschufen einen riesigen Koloss und Leonie, Marie und Paula verwirklichten einen Zoo. Auch ein detailgetreues Fußballstadion durfte nicht fehlen, dachten Jannick, Alicia und Luisa.

Filmvorführung am 15. November

All die Arbeit wurde in Fotos und im Film festgehalten. „Den Film zeigen wir am 15. November allen Kindern, Eltern und Interessierten um 18.30 Uhr.“ Ein Zeugnis, das dringend notwendig ist: Haben fleißige Hände die Bauwerke doch am Sonntagnachmittag wieder auseinandergebaut und die Steine, Türen, Fenster, Männchen und Tiere fein säuberlich in viele, viele Kisten sortiert.