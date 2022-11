40 Hühner im Garten: Warum Renate Richter aus Plüderhausen so viel Federvieh hält

Stattliche fünfeinhalb Kilo bringt der Hahn Joker auf die Waage. Er ist das größte Tier in Renate Richters Garten im Uferweg, aber sie nimmt ihn trotzdem mit Leichtigkeit auf den Arm. Der Hahn lässt sich das ohne Murren gefallen und scheint sich auch nicht an den Streicheleinheiten, die er prompt bekommt, zu stören. Solche stolzen Exemplare wie Joker fallen auch Spaziergängerinnen und Spaziergängern öfter auf. So oft, dass Renate Richter schon Informationsblätter über sie am Eingang ihres großen Gartengrundstücks im Uferweg aufgehängt hat. 42 der Tiere rennen auf dem 1250 Quadratmeter großen Gelände herum. Wie kam die Plüderhäuserin zu so vielen Hühnern?

Informationsblätter für vorbeilaufende Spaziergänger

Im März 2018 hatte sie einen Hahn und drei Hennen angeschafft. „Weil der Garten da ist und es einfach die Möglichkeit gab.“ Inzwischen kommt Renate Richter jeden Morgen und jeden Abend zum Grundstück und kümmert sich um die Tiere. Morgens braucht sie dafür eine Stunde, abends länger. Die Tiere bleiben in ihrem Gehege oder dürfen frei im Garten herumrennen, nur nachts müssen sie in eine Voliere, damit sie nicht von ihren Fressfeinden wie Füchsen, Habichten oder Waschbären geholt werden. Drei Hühner sind den besagten Tieren in den vergangenen Jahren schon zum Opfer gefallen. Über die Hühnerhaltung hat Renate Richter in dieser Zeit viel gelernt und auch ihre Einstellung hat sich in einigen Bereichen geändert.

„Ich dachte immer, mit einem Huhn gehe ich doch nicht zum Tierarzt“, sagt sie zum Beispiel. „Aber sie sind Freunde.“ Dann ging sie halt doch mit ihnen zum Arzt, gab den Tieren Antibiotika, wenn sie eine Legedarmentzündung hatten, oder behandelte eine Bronchitis. Viermal im Jahr muss sie sie gegen die Newcastle-Krankheit impfen, dafür ist sie nun in einer Impfgruppe, weil die Impfstoff-Mengen, die verkauft werden, sich an großen Betrieben orientieren, nicht an Hobby-Hühnerhaltern. Und auch mit einem unschönen Thema musste sie sich befassen: dem Schlachten der Tiere.

Das Schlachten fällt ihr schwer

Eigentlich versucht Renate Richter, so selten wie möglich eines der Hühner zu schlachten, manchmal muss es aber sein. „Immer aus einem bestimmten Grund“, sagt sie. Zum Beispiel, wenn ein Tier sich problematisch verhalte oder wenn es gesundheitliche Probleme habe, kaum noch die Augen offen halten könne. Das Wissen, das dafür nötig ist, hat sie sich beigebracht, immer bringt sie es aber nicht übers Herz, es auch anzuwenden. „Es fällt mir schwer“, sagt sie.

Schwarz, Rot, (Gold)Gelb: Hahn Caruso konnte Farben erkennen

Mit dem Hahn Caruso hatte Renate Richter zum Beispiel eine besondere Bindung. Sie machte mit ihm Klickertraining, wie andere das vielleicht mit ihrem Hund machen würden, brachte ihm bei, bestimmte Farben zu erkennen. Das gelang ihr auch. Weil gerade eine Fußball-Weltmeisterschaft stattfand, kam Renate Richter auf die Idee, ihm den Befehl „Deutschland“ beizubringen: Caruso zeigte dann erst auf Schwarz, dann Rot, dann Gelb. Als es dem Hahn sehr schlecht ging und er kaum noch laufen konnte, brachte Renate Richter ihn zum Einschläfern zum Tierarzt. „Den konnte ich nicht schlachten“, sagt sie. „Da war der Bezug zu groß.“

Auch ihren anderen Hühnern hat Renate Richter aber allen einen Namen gegeben. Der Anfangsbuchstabe der Namen ihrer Brahma-Hühner richtet sich nach der alphabetischen Reihenfolge. Dabei versucht sie, den Tieren möglichst geschlechterneutrale Namen zu geben, weil sie erst nach einigen Monaten feststellen kann, ob sie es mit einem Hahn oder einer Henne zu tun hat. Diese Lektion hat sie gelernt, als „Alfons“ plötzlich anfing, Eier zu legen. Das neueste Küken heißt deshalb zum Beispiel Xing und bleibt beim Füttern noch nah bei Mutter Slainte. Die anderen Hühner benennt Renate Richter nach Belieben, ins Herz geschlossen hat sie sie augenscheinlich aber alle.

Henne Olympia bekommt neue Küken

Das macht auch eine andere Geschichte deutlich: Henne Olympia brütete einige Eier aus, aus denen aber keine Küken ausschlüpften. „Sie wollte einfach nicht wieder aufstehen“, erzählt Renate Richter. Sie machte sich also auf die Suche nach Tagesküken, um die Henne aufzumuntern. Drei Stunden fuhr sie schließlich mit dem Tier im Schlepptau, um geeignete Küken abzuholen. Am Ziel angekommen, übergab sie die Küken für die Rückfahrt an die Henne, weil diese warm bleiben mussten. „Da hat sie gleich gegluckst und war glücklich und die Küken hatten eine Mami.“

Aber was macht Renate Richter mit den ganzen Eiern, die bei so vielen Hühnern sicher abfallen? „Am Tag sind es nur drei oder vier Eier“, antwortet sie. Die Hühnerarten, die sie hält, legen weniger Eier als andere, außerdem gibt es bestimmte Bedingungen, die sie davon abschrecken, zum Beispiel zu heißes oder zu kaltes Wetter. Auch wenn sie sich um ihre Küken kümmern oder in der Mauser sind, ein jährlicher Prozess, in dem die Hühner ihr Federkleid wechseln, legen sie laut Richter keine Eier. Welches Ei von welchem Huhn stammt, das sieht die Hühnerhalterin aber sofort an der Form und Farbe des Eis.

Kein billiges Hobby: Hühner fressen 25 Kilogramm Körner pro Woche

„Man legt eigentlich immer drauf“, sagt Renate Richter. Die Hühner fressen jede Woche um die 25 Kilogramm Körner, dazu kauft sie ihnen Gurken und Salat oder gibt ihnen Mais. Hinzu kommen Kosten für den Tierarzt oder fürs Impfen. Dass sie an ihrem Hobby trotzdem viel Freude hat, das merkt man ihr an. Und so werden Spaziergängerinnen und Spaziergänger, die am Uferweg entlanglaufen, wohl auch in Zukunft Renate Richters viele Hühner beobachten können.