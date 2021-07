Erneut kam es wegen lokalem Starkregenfall mit Windböen zu Unwetterschäden in Plüderhausen. Um 17.37 Uhr am Montagabend rückte die Feuerwehr in die Gmünder Straße aus, Stichwort: Wassereinbruch in einem Gebäude. Im weiteren Verlauf des Abends wurde sie wegen Sturmschäden zu sechs weiteren Einsatzstellen gerufen. Am heftigsten traf es dabei den Kindergarten Drosselweg, auf den ein Baum stürzte.

Dabei wurden nach Auskunft der Polizei das Hausdach und eine Straßenlaterne beschädigt. Der