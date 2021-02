Der Wahlkampf um das Amt des Plüderhäuser Bürgermeisters hat begonnen. Seit diesem Freitag können sich Kandidaten offiziell bewerben. Und mit Benjamin Treiber hat sich bereits der erste aus der Deckung gewagt.

Der 28-Jährige wohnt in Stetten, hat Politik- und Verwaltungswissenschaften in Konstanz studiert und arbeitet als Sachgebietsleiter Personal und Organisation bei der Stadt Plochingen, bringt also Verwaltungserfahrung mit. Außerdem ist das CDU-Mitglied seit 2014 im Kernener