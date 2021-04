Benjamin Treiber zum neuen Bürgermeister von Plüderhausen gewählt

Benjamin Treiber hat am Sonntag (25.04.) die Bürgermeisterwahl in Plüderhausen klar gewonnen. Auf ihn entfielen mit 74,68 Prozent die meisten Stimmen. Die Ereignisse des Wahlabends können Sie hier noch einmal nachlesen. Außerdem haben wir am Abend live vom Marktplatz in Plüderhausen gestreamt. Das Video können Sie sich unter www.zvw.de/pluederhausen-live anschauen.

19.37 Uhr

Wir beenden den Liveblog an dieser Stelle und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank!

19.32 Uhr

Nun spricht Wahlsieger Benjamin Treiber auch im Interview mit Redakteurin Liviana Jansen. Hier geht es zum Livestream.

19.31 Uhr

Benjamin Treiber steht nun auf der Treppe vor der Staufenhalle und zeigt sich "sprachlos" über das klare Ergebnis. "Gemeinsam mit Ihnen möchte ich die Zukunft der Gemeinde gestalten", sagt Treiber. "Wir freuen uns sehr auf Plüderhausen als unsere neue Heimat."

19.26 Uhr

Andreas Schaffer hat nun auch verkündet, wie sich die Stimmen verteilen.

Benjamin Treiber: 74,68 Prozent

Rouven Klook: 20,05 Prozent

Bogdan Gheorghiu: 3,14 Prozent

Thomas Hornauer: 1,73 Prozent

Samuel Speitelsbach: 0,12 Prozent

Freie Zeile: 0,28 Prozent

Wahlbeteiligung: 56,86 Prozent.

19.23 Uhr

Schaffer beglückwünscht Treiber, der nun auch nach vorne auf die Treppe vor die Staufenhalle gekommen ist, und wünscht ihm viel Erfolg.

19.19 Uhr

Wahlleiter Andreas Schaffer verkündet das offzielle Endergebnis. Er steht auf den Treppen vor der Staufenhalle: "Benjamin Treiber ist neuer Bürgermeister der Gemeinde Plüderhausen." Applaus auf dem Marktplatz. Schaffers Rede übertragen wir ebenfalls in unserem Livestream.

19.13 Uhr

Das Endergebnis ist noch nicht offiziell. Wahlleiter Andreas Schaffer wird es gleich verkünden.

19.12 Uhr

Nun sind alle zehn Wahlbezirke ausgezählt. Im Briefwahlbezirk 1 sieht die Stimmenverteilung folgendermaßen aus:

Benjamin Treiber: 439 Stimmen

Rouven Klook: 118 Stimmen

Bogdan Gheorghiu: 28 Stimmen

Thomas Hornauer: 12 Stimmen

Samuel Speitelsbach: 0 Stimmen

19.10 Uhr

Vor Ort sind übrigens auch die Urbacher Bürgermeisterin Martina Fehrlen und der Alfdorfer BM Ronald Krötz.

19.08 Uhr

Eben haben wir erfahren, dass es in einem Briefwahlbezirk Verzögerungen bei der Auszählung gibt. Am Ausgang der Wahl wird dieses letzte Zwischenergebnis wohl nichts mehr ändern. Benjamin Treiber liegt mit weitem Abstand vorn und wird die Bürgermeisterwahl in Plüderhausen im ersten Wahlgang für sich entscheiden. Noch ist das Endergebnis aber noch nicht verkündet.

19.05 Uhr

Andreas Schaffer wird heute Abend das Endergebnis verkünden. Im Anschluss werden wir den Wahlsieger in unserem Wahlstudio interviewen. Den Livestream finden Sie hier.

19.03 Uhr

Jetzt muss nur noch ein Briefwahlbezirk ausgezählt werden. Wir blicken nochmal auf die Prozentzahlen nach neun von zehn Wahlbezirken.

Benjamin Treiber: 74,91 Prozent

Rouven Klook: 20,10 Prozent

Bogdan Gheorghiu: 2,89 Prozent

Thomas Hornauer: 1,69 Prozent

Samuel Speitelsbach: 0,14 Prozent

Freie Zeile: 0,27 Prozent

19 Uhr

Nun ist das vorletzte Zwischenergebnis da. Es kommt aus dem Wahllokal "Staufenhalle rechts".

Treiber: 394 Stimmen

Klook: 100 Stimmen

Gheorghiu: 15 Stimmen

Hornauer: 14 Stimmen

Speitelsbach: 1 Stimme

Freie Zeile: Zwei Stimmen

Benjamin Treiber wird nicht mehr aufzuholen sein.

18.58 Uhr

Es fehlen noch das Ergebnis aus dem Wahllokal "Staufenhalle rechts" und aus dem Briefwahlbezirk 1. Dieser wird ebenfalls in der Staufenhalle ausgezählt.

18.53 Uhr

Der amtierende Bürgermeister Andreas Schaffer ist heute Wahlleiter. "Wir sind gut in der Zeit", bewertet er den aktuellen Auszählungsstand.

18.50 Uhr

Während wir auf das nächste Zwischenergebnis warten, gibt es hier nochmal einen detaillierten Überblick. Nach acht von zehn Wahlbezirken sieht es folgendermaßen aus:

Benjamin Treiber: 74,91 Prozent

Rouven Klook: 20,29 Prozent

Bogdan Gheorghiu: 2,89 Prozent

Thomas Hornauer: 1,53 Prozent

Samuel Speitelsbach: 0,13 Prozent

Freie Zeile: 0,25 Prozent

18.48 Uhr

Die Wahlbeteiligung liegt nach acht von zehn Wahlbezirken bei 52,62 Prozent.

18.44 Uhr

Es sieht ganz danach aus, dass es in zwei Wochen keine Neuwahl geben muss. Benjamin Treiber liegt mit großem Vorsprung vorn. Auf ihn entfallen nach acht Wahlbezirken 74,91 Prozent der Stimmen.

18.42 Uhr

Und schon ist der zweite Briefwahlbezirk ausgezählt. Auch hier bekam Benjamin Treiber mit 413 die meisten Stimmen. Rouven Klook landet bei 122 Stimmen.

Bogdan Gheorghiu: 6

Thomas Hornauer: 3

Samuel Speitelsbach: 0

18.41 Uhr

Benjamin Treiber liegt immer noch weit vorne. Auf ihn entfallen momentan 74,73 Prozent der Stimmen.

18.40 Uhr

Ein erstes Briefwahlergebnis ist da - aus dem Briefwahlbezirk 3.

Treiber: 348 Stimmen

Klook: 99 Stimmen

Gheorghiu: 25 Stimmen

Hornauer: 9 Stimmen

Speitelsbach: 2 Stimme

Freie Zeile: Eine Stimme

18.38 Uhr

Das nächste Zwischenergebnis ist da. Es kommt aus der Staufenhalle West:

Treiber: 299 Stimmen

Klook: 67 Stimmen

Gheorghiu: 8 Stimmen

Hornauer: 5 Stimmen

Speitelsbach: 1 Stimme

Freie Zeile: Zwei Stimmen

18.36 Uhr

Mittlerweile ist auch Kandidat Rouven Klook vor Ort eingetroffen.

18.33 Uhr

Und weiter gehts mit dem nächsten Zwischenergebnis. Das Wahllokal "Staufenhalle links" ist ausgezählt.

Benjamin Treiber kommt auf 292 Stimmen, Rouven Klook auf 69 Stimmen.

Es folgen Bogdan Gheorghiu mit 22 Stimmen und Thomas Hornauer mit 9 Stimmen.

18.31 Uhr

Das nächste Zwischenergebnis ist da. Es kommt aus dem Wahllokal im Kindergarten Drosselweg.

Treiber: 248 Stimmen

Klook: 82 Stimmen

Gheorghiu: 9 Stimmen

Hornauer: 9 Stimmen

Speitelsbach: 1 Stimme

Benjamin Treiber liegt nach vier Wahllokalen also nun bei 74,76 Prozent der Stimmen.

18.28 Uhr

Benjamin Treiber liegt nach drei von zehn Wahlbezirken bei 76,06 Prozent. Rouven Klook folgt dahinter mit 20,02 Prozent der Stimmen.

18.26 Uhr

Und das nächste Ergebnis aus dem Kindergarten Stockwiesenweg:

Treiber: 341 Stimmen

Klook: 70 Stimmen

Gheorghiu: 13 Stimmen

Hornauer: 6 Stimmen

Speitelsbach: 0 Stimmen

Freie Zeile: 1 Stimme für Andreas Schaffer

18.24 Uhr

Nun liegt das Ergebnis aus dem Wahllokal im Kindergarten Goldacker vor:

Treiber: 294 Stimmen

Klook: 102 Stimmen

Gheorghiu: 5 Stimmen

Hornauer: 4 Stimmen

Speitelsbach: 0 Stimmen

Freie Zeile: 3 Stimmen für Sven Winkler

18.23 Uhr

Um die Wahl für sich zu entscheiden, muss ein Kandidat die absolute Mehrheit der gültigen Stimmen erreichen. Ist das nicht der Fall, gibt es in zwei Wochen einen zweiten Wahlgang.

18.19 Uhr

Ein erstes Zwischenergebnis liegt vor - und zwar aus dem Bürgerhaus Walkersbach: Benjamin Treiber hat 121 Stimmen bekommen, Rouven Klook 27, Bogdan Gheorghiu 3, Samuel Speitelsbach 0 und Thomas Hornauer 3.

18.17 Uhr

Zur Wahl stehen fünf Kandidaten: Benjamin Treiber, Rouven Klook, Bogdan Gheorghiu, Samuel Speitelsbach und Thomas Hornauer.

18.14 Uhr

Nun ist auch unser Livestream gestartet. In unserem Wahlstudio informieren wir Sie ebenfalls live über die Entwicklungen und Ergebnisse des Wahlabends. Moderiert wird von Chefredakteur Frank Nipkau und Redakteurin Liviana Jansen. Hier gehts lang: www.zvw.de/pluederhausen-live

18.05 Uhr

In der Staufenhalle befinden sich drei Wahllokale. Hier hat die Stimmenauszählung begonnen.

In der Staufenhalle beginnt die Stimmenauszählung. © Alexandra Palmizi

18.01 Uhr

Soeben trifft Kandidat Benjamin Treiber in Begleitung seiner Frau vor der Staufenhalle ein. Hier haben wir auch unser Wahlstudio aufgebaut. Den Standort des Wahlstudios haben wir bewusst draußen an der frischen Luft gewählt. Das gesamte Team wurde vor Sendebeginn negativ auf Corona getestet.

18 Uhr

Die Wahllokale sind geschlossen. Nun beginnt die Auszählung der Stimmen. Die Gemeinde Plüderhausen hat sieben Wahllokale, eines davon in Walkersbach, und drei Briefwahlbezirke.

17.57 Uhr

Auch den Kernener Bürgermeister Benedikt Paulowitsch haben wir schon vor der Staufenhalle gesehen.

17.55 Uhr

Kandidat Bogdan Gheorghiu ist schon vor Ort eingetroffen. Auch Thomas Hornauer ist da.

17.50 Uhr

In zehn Minuten schließen die Wahllokale. Wir sind hier live vor Ort und halten Sie zuhause auf dem Laufenden. Im Wahlstudio wird gerade eine finale Sprechprobe gemacht. Um 18.15 Uhr beginnt der Livestream.