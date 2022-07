Bilanz der Plüderhäuser Festtage: Viel los trotz Hitze, wenige Zwischenfälle

Die 58. Plüderhäuser Festtage sind am Montagabend mit dem abschließenden Feuerwerk zu Ende gegangen. Für Bürgermeister Benjamin Treiber war es die Premiere. „Ich bin schwer beeindruckt von dem Fest und dem Riesenengagement der fünf Vereine, die das auf die Beine stellen“, sagt er. Die Stimmung sei toll gewesen – und überwiegend sehr friedlich. Es habe relativ wenige Zwischenfälle gegeben. Das bestätigt das Polizeipräsidium Aalen auf Nachfrage. „Es war bis auf wenige Vorkommnisse ein ruhiges Fest“, sagt Sprecher Rudolf Biehlmaier.

Sechs Fälle von Körperverletzung

Elfmal war die Polizei demnach über die Festtage hinweg im Einsatz. Sechsmal davon ging es um Fälle von Körperverletzung. Zum Beispiel wurde die Polizei am frühen Sonntagmorgen kurz vor Festende gegen 3 Uhr in die Bar gerufen. Dort sei es zu Handgreiflichkeiten zwischen wenigen Personen gekommen, sagt Rudolf Biehlmaier. „Es war eine aufgeheizte Stimmungslage, weshalb die Veranstalter in Absprache mit der Polizei die 40 anwesenden Personen aus der Bar verwiesen haben und das Fest beendet haben.“ Danach seien noch etwa 100 Personen auf dem Festgelände gewesen, auch diese habe man des Platzes verwiesen, um nach dem Vorfall in der Bar weitere Eskalationen zu verhindern.

Zum Abschluss der Festtage ist es kurz nach Mitternacht von Montag auf Dienstag noch zu einer Konfrontation von Polizeibeamten mit einem Betrunkenen gekommen. Nach einem Streit zwischen zwei Personen, der von Security-Mitarbeitern geschlichtet wurde, erhielt laut Polizeibericht ein 29-Jähriger einen Platzverweis vom Veranstalter. Der sichtlich betrunkene Mann kam den Aufforderungen der Polizei aber nicht nach und wurde dann vom Festgelände geführt. Dabei riss er sich los und schlug einem Beamten in den Unterleib. Als die Polizisten ihn daraufhin festnehmen wollten, trat und beleidigte er sie.

Hartmut Bay, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der veranstaltenden Vereine (Arge), findet, man müsse alle Vorfälle in Relation zu den Besuchermassen sehen. Wenn an einem Samstagabend 7000 Menschen auf dem Festgelände seien und Alkohol im Spiel sei, dann komme es schon mal zu kleineren Vorfällen. Aber: „Gefährlich ist es hier nicht“, sagt er. Dafür spreche, dass der komplette Querschnitt der Bevölkerung von Jung bis Alt bei den Festtagen unterwegs sei. „Aus meiner Sicht fühlen sich alle wohl.“ Es gebe eine Art „soziale Kontrolle“.

Die trotz der Größe an vielen Stellen familiäre Atmosphäre der Festtage kommt insbesondere beim Festzug zum Tragen. Da kämen die Familien, um ihren Kindern, Enkeln oder sonstigen Verwandten zuzuschauen, sagt Hartmut Bay. Trotz der Hitze sei deswegen der Festzug am Sonntag sehr gut besucht gewesen. Erstaunt habe die Schausteller dieses Jahr, wie viel hinterher noch auf dem Gelände los gewesen sei. Normalerweise sei da sonntags bei Temperaturen von mehr als 30 Grad im Schatten nicht so viel los.

Es scheint einfach, als hätten viele Menschen nach zwei Jahren Pause eine große Lust auf das Fest gehabt. Die Stimmung sei toll gewesen, findet Hartmut Bay. Trotz der Hitze hätten die Leute zur Musik im Zelt viel getanzt.

"Remstäler Vielfalt" ein Erfolg

Als Erfolg verbucht Hartmut Bay auch die Premiere der „Remstäler Vielfalt“ mit dem Auftritt des Staufersaga-Vereins aus Schwäbisch Gmünd am Freitagabend zur Festeröffnung. Die Idee, jedes Jahr eine andere Remstäler Kommune einzuladen, werde man weiterführen, sagt er. Delegationen aus Berglen, Rudersberg und Alfdorf seien am Freitag da gewesen, um sich die Festeröffnung mit dem Mittelalter-Spektakel aus Gmünd anzuschauen. Und eine der drei Kommunen habe schon „starkes Interesse bekundet“ an einer Teilnahme.

Die Festtage bleiben lebendig, so viel steht fest. 2023 werde man nach dem Neustart dieses Jahr bei der 59. Ausgabe „durchschnaufen“, sagt Hartmut Bay – bevor dann mit den 60. Festtagen 2024 ein Jubiläum ansteht. „Da wollen wir natürlich was Besonderes machen.“

DRK kümmerte sich um Wespenstiche

Ähnlich wie bei den Kollegen in Winterbach beim Zeltspektakel waren Wespenstiche bei Festbesucherinnen und Festbesuchern der häufigste Einsatzgrund für die Ehrenamtlichen vom Plüderhäuser DRK-Ortsverein, die an allen Tagen in Bereitschaft waren. Ansonsten war alles vom Pflaster für eine Schürfwunde bis zur Versorgung eines Krampfanfalls aufgrund einer Drogenintoxikation dabei. Am meisten zu tun hatte das DRK am Samstag, mit 21 Hilfeleistungen. Ähnlich viel los war am Freitag mit 16 Hilfeleistungen.