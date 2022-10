„Brand“ bei Elektror Metalsystems: Feuerwehr Plüderhausen übt für den Ernstfall

Am Samstagnachmittag war es außergewöhnlich sonnig und warm für Ende Oktober. In Plüderhausen nutzten viele das gute Wetter, um sich zum Firmengelände von Elektror Metalsystems zu begeben. Hier hatten sie die Möglichkeit, der Freiwilligen Feuerwehr und dem DRK-Ortsverband Plüderhausen beim Proben einer gemeinsamen Rettungs- und Löschaktion zuzusehen.

Ehrenamtliche müssen innerhalb von wenigen Minuten am Einsatzort sein

Die Feuerwehr Plüderhausen ist, wie der Großteil der Feuerwehren in Deutschland, eine freiwillige Feuerwehr. Das heißt, sie ist aus ehrenamtlichen Feuerwehrmännern und -frauen zusammengestellt, die beruflich anderen Tätigkeiten nachgehen. Herrscht ein Notfall, werden sie alarmiert und müssen in kürzester Zeit einsatzbereit sein. Dafür haben sie höchstens zehn bis 15 Minuten Zeit, denn so lang ist die für sie gesetzlich festgeschriebene „Hilfsfrist“, die vorgibt, wie viel Zeit zwischen Alarmierung und Eintreffen am Einsatzort maximal liegen darf. Um sicherzustellen, dass Notfälle problemlos gemeistert werden, unternimmt die Feuerwehr Übungen wie die am Samstag.

„Die Arbeit der Feuerwehr ist ein Handwerk mit sehr viel Praxis, das ständig trainiert werden muss. Im Einsatz muss sehr viel funktionieren - und das immer“, erklärt Marc Angelmahr, Kommandant der Plüderhäuser Wehr. Das gelte vor allem für die Einsatzleitung, die den Feuerwehreinsatz koordinieren und organisieren muss.

Sechs Personen werden vermisst

Moderiert wurde die Übung am Samstag von Thomas Michael Ulmer, der den Zuschauern über Lautsprechern ausführlich erläuterte, was sich vor ihren Augen abspielte. Die Feuerwehr wurde zunächst von folgendem Notfall informiert: Es brennt bei der Firma Elektror Metalsystems, sechs Personen sind als vermisst gemeldet. Eine Nebelmaschine hatte das Gebäude zuvor mit Rauch ausgefüllt. Innerhalb weniger Minuten traf das erste Fahrzeug der Feuerwehr ein, der Einsatzleitwagen. In diesem fährt unter anderem der Einsatzleiter Dominik Ströhlein mit, der gemeinsam mit seinen Leuten den vorliegenden Notfall sichtete, die weitere Vorgehensweise plante und koordinierte. Seine Mannschaft ist es, die den ersten Verletzten aus dem Rauch bergen konnte.

Exakt zehn Minuten nach Alarmierung trafen die nächsten beiden Fahrzeuge ein. Innerhalb kürzester Zeit war die Feuerwehr mit ihrer gesamten Stärke präsent, zu der an diesem Nachmittag sechs Fahrzeuge der eigenen Feuerwehr und eine Drehleiter aus Lorch zählten. Mit rund 50 Männern und Frauen bekämpfte die Feuerwehr den „Brand“, der in dem großen Gebäude wütete. Dafür brachte sie über 4000 Liter Wasser selbst mit, was bei der länger anhaltenden Bekämpfung eines so großen Brandes nicht ausreichen würde, weshalb die Feuerwehrleute Schläuche zu den nächstgelegenen Hydranten und der wohl größten Wasserquelle vor Ort, der Rems, verlegten. Aus dem Rauch, gegen den die Feuerwehr mit ihrer Gerätschaft ebenso vorging, holten die Ehrenamtlichen einen Verletzten nach dem anderen, die sie an das Deutsche Rote Kreuz überreichten, das ebenfalls mit rund 15 Sanitätern unter der Führung Ralph Reicherts angerückt war.

Verhältnismäßig viele Menschen wohnen der Feuerwehr-Übung bei

Ein relativ großes Publikum sammelte sich bei der Übung auf der Grünfläche des Metall- und Blechbearbeiters an. So viele wie am Samstag würden bei solchen Schauübungen, wie sie pandemiebedingt die letzten zwei Jahre nicht stattfinden konnten, für gewöhnlich nicht zuschauen, sagte Angelmahr, der sich froh über den großen Zuspruch zeigte. „Es ist ja nicht unsere Feuerwehr, sondern die der Gemeinde.“

Das Publikum bestand zu einem beachtlichen Teil aus Eltern, die mit ihren Kindern anwesend waren. Auch das freut den Kommandanten sehr, denn das fördere den Nachwuchszuwachs. „Wir haben eine sehr gut aufgestellte und engagierte Jugendfeuerwehr“, berichtet Angelmahr. „Für einen Eintritt muss lediglich die Begeisterung geweckt werden. Auch das erreichen wir mit solchen Übungen.“

Lob von Kommandant und Bürgermeister

„Es ist ein sehr gutes Gefühl, hier stehen und sehen zu dürfen, wie man sich auf unsere Feuerwehr verlassen kann“, zeigte sich Bürgermeister Benjamin Treiber, der bei der Übung anwesend war, begeistert. Auch Marc Angelmahr ist mit der gemeinsamen Leistung von Feuerwehr und Rettungsdienst zufrieden: „Es ist gut, zu sehen, dass unsere Feuerwehr mit dem DRK so gut zusammenarbeiten kann.“ Das sagte er auch mit Blick auf ein potenzielles Blackout-Szenario. In solchen Fällen sei es besonders wichtig, dass die Gemeinden sich auf örtliche Blaulichtdienste verlassen können.