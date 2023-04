Brunnenmedaille-Träger und Walkersbacher Institution: Siegfried Steiner ist tot

Es gibt so Menschen. Ausnahmeerscheinungen, die mehr tun als sie müssten. Die sich nicht nur um sich selber kümmern, sondern mit all ihren Kräften auch dem Gemeinwohl widmen. Siegfried Steiner war so einer. Nun ist er im Alter von 83 Jahren gestorben.

Wenn es so etwas wie den ganz besonderen Spirit der Dorfgemeinschaft des Plüderhäuser Teilorts Walkersbach gab, dann hat er ihn lebenslang auf herausragende Weise verkörpert.

Vielfältig engagierter Bürger

Sein Engagement und seine Talente waren vielfältig. Nach der Volksschule in seinem Geburtsort Walkersbach lernte er Mechaniker und war „von der Lehre bis zur Rente“, wie er erzählte, 48 Jahre bei der Plüderhäuser Firma Bahmüller tätig. 35 Jahre war er bei der Freiwilligen Feuerwehr Walkersbach, davon 14 Jahre als Abteilungskommandant.

Eine Art Hausmeister von Walkersbach

Aber auch die Musen waren ihm nicht fremd. Über 65 Jahre war er auch aktiver Klarinettenspieler im Musikverein Frohsinn Walkersbach. Davon 23 Jahre als 1. Vorsitzender. Gründungsmitglied war er auch beim Bauerntheater, das immer wieder Fans aus der ganzen Region nach Walkersbach lockt. Zudem war er im Schützenverein und etlichen anderen Vereinen seines Heimatdorfes aktives Mitglied. Besonders auch im Bürgerverein, der die inzwischen bis nach Stuttgart berühmt gewordenen Salzkuchenhocketsen begründete.

Am Ende seines Lebens war der wuselige Mann schwer gehbehindert. Aber ohne zu klagen. „Wenn was war, haben sie ihn immer gerufen“, sagte seine Frau über ihren Mann, der lange Zeit so was wie der Hausmeister von Walkersbach war. Er war der Stetigkeit, der Treue, der Verlässlichkeit und Ausdauer verpflichtet. Eine Institution. Er war der wahre Mr. Walkersbach!

„Eine beeindruckende Persönlichkeit“

Alt-Bürgermeister Andreas Schaffer, der jahrzehntelang mit Siegfried Steiner zu tun hatte, würdigt den Verstorbenen als eine „beeindruckende Persönlichkeit“. Er war, so Schaffer, „ein angenehmer, positiver Mensch. Die Zusammenarbeit mit ihm war immer gut, bei ihm lief vieles zusammen.“

„Er gab“, so Schaffer, „ein Beispiel. Er war mitten im Leben!“ Und das Vermächtnis des Siegfried Steiner? Er formulierte es nach der Verleihung der Brunnenmedaille selbst. Sein Wunsch: „Dass der sprichwörtliche Zusammenhalt der Walkersbacher auch in Zukunft weiter bestehen bleibt.“