In dem immer noch umkämpften Osten der Ukraine kümmert sich Pastor Gennadiy Mochnenko um Straßenkinder, Suchtkranke oder geschundene Frauen. Seit 23 Jahren gibt es eine Kirchenpartnerschaft mit dem Christlichen Zentrum Life. Das Hilfswerk Samariterdienst leistet praktische Unterstützung. Kürzlich hat Pastor Michael Knospe die Gemeinde besucht.

Zehn Jahre ist es her, dass der Plüderhäuser zuletzt in der Ostukraine war. Verbessert hat sich seitdem so gut wie nichts. Im Gegenteil: Die