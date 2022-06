Darum rückte die Feuerwehr Plüderhausen am Montagabend (23. Mai) aus

Am Montagabend (23. Mai) kam es in Plüderhausen zu einem Feuerwehreinsatz. Wie Kommandant Marc Angelmahr mitteilt, rückten die Einsatzkräfte gegen 20.33 Uhr wegen eines Gasalarms in die Jakob-Schüle-Straße aus. Dort habe zuvor ein CO2-Melder in einem Gebäude Alarm geschlagen.

Die Feuerwehr ging nach eigenen Angaben mit Atemschutz und Messgerät in den Keller des Gebäudes. Dort seien jedoch keine kritischen Messwerte festgestellt worden. Nach Überprüfung der Räumlichkeiten gab die Freiwillige Feuerwehr das Gebäude wieder frei.