Nach einem langen Corona-Jahr ist der Einzelhandel im Land gebeutelt. Eine kurze Öffnungsphase im März hat den Geschäften im Land wieder Aufschwung gegeben, nun dürfen die Läden aufgrund der hohen Inzidenzzahlen nur noch Click & Collect, also die vorherige Bestellung und Abholung von Waren, anbieten. Das ist natürlich auch in Plüderhausen spürbar. Gleichzeitig geht der Wahlkampf für die Wahl des neuen Bürgermeisters der Gemeinde in den nächsten Wochen in die heiße Phase. Was könnte der