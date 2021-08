Eine Küchenzeile, eine Pelletheizung, ein Einbauschrank und ein Spielepodest – der neue Bauwagen für den Plüderhäuser Waldkindergarten ist bestens ausgestattet und kam am Freitagvormittag in der Gemeinde an. Damit kann der zweigruppige Kindergarten ab dem 15. September um eine dritte Gruppe mit 20 Kindern erweitert werden, sollten bis dahin die endgültige Baugenehmigung und die Betriebserlaubnis vorliegen.

68 000 Euro kostet der Wagen

„Und falls der Bedarf für