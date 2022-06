Die Spätfolgen von Corona: Zwei Schulsozialarbeiter aus Plüderhausen berichten

Home-Schooling, Wechselunterricht oder Maskenpflicht: Corona und die damit einhergehenden Regeln haben das Leben an den Schulen in den vergangenen zwei Jahren sehr stark geprägt. Zwar sind die allermeisten Einschränkungen inzwischen weggefallen, „doch die Nachwirkungen sind spürbar“, sagt Bernd Fetzer, der an der Plüderhäuser Hohbergschule für die Sozial- und Jugendarbeit zuständig ist.

Er berichtet von Defiziten im Lernbereich, die nachgeholt werden müssen. Von jungen Menschen, die in den vergangenen zwei Jahren vereinsamt sind, sich zurückzogen, viel Zeit vor dem PC verbracht haben und sich nun schwertun, wieder in den Schulalltag zurückzufinden. Von verstärkten Konflikten in Klassen bei einer gleichzeitig „chronischen Unterversorgung“ beim Lehrpersonal, die noch dadurch verstärkt wird, dass Schwangere nach wie vor nicht unterrichten dürfen. Eine Regel, die das Kultusministerium zum Schutz vor dem Coronavirus erlassen hat – und die jetzt für Unterrichtsausfall sorgt.

Viele Kinder holen nach, was sie verpasst haben – einige fallen durchs Raster

Fetzer berichtet außerdem von einem großen Nachholbedarf seitens der Jugendlichen bei den außerschulischen Angeboten. Jahrelang sei seine Basketball-AG mangels Nachfrage nicht zustande gekommen, „und jetzt rennen sie mir die Bude ein“. Auch das Jugendhaus, das in der ganzen Corona-Zeit zumindest ein Minimalangebot aufrechterhalten habe, sei wieder sehr gut besucht.

Einzeltreffen während des Lockdowns

Im Lockdown wurde der Kontakt über viele Einzeltreffen gehalten – im Jugendhaus oder zu Hause. Dadurch konnte einiges aufgefangen werden. Auch habe der Generationswechsel gut geklappt. Eine engagierte Gruppe von 17 Jugendlichen unterstützt Fetzer und sein Team ehrenamtlich im Jugendhaus-Alltag.

Sein Eindruck: „Viele Kids holen sich das jetzt zurück, was sie verpasst haben.“ Ein Teil der Mädchen und Jungen falle indes durchs Raster. „Oft sind es die Stillen, die erst mal gar nicht auffallen.“ Wenn er so etwas bemerkt oder Hinweise seitens der Lehrer bekommt, geht der Schulsozialarbeiter auf diese zu und sucht das offene Gespräch.

Gerade bei jenen, die sich ohnehin schwertun, habe die Pandemie Probleme verschärft, so Fetzer. Bei ihnen sei oft mehreres zusammengekommen: zunächst der Lockdown, dann später häufige Fehlzeiten, der Lehrermangel sowie die fehlenden Möglichkeiten, sich auszuprobieren. Gerade die Abnabelungsprozesse während der Pubertät seien schwierig gewesen und hätten sich oft ins Digitale verlagert. Kurzum: „Vorhandene strukturelle Probleme sind durch Corona verschärft und deutlich geworden.“

Seit diesem Schuljahr gibt es eine Sozialarbeiterin an der Grundschule

Das hat auch Alexandra Wilczek beobachtet, die seit diesem Schuljahr in Plüderhausen tätig ist. Weil bereits in Kindergärten und Grundschule Kinder zunehmend auffällig wurden, hat der Gemeinderat Ende 2020 beschlossen, für die ersten Klassen eine Schulsozialarbeit einzurichten. In der 46-jährigen Wilczek wurde dafür genau die richtige Person gefunden. „Sie kann sehr ruhig und sehr sachlich mit schwierigen Charakteren umgehen“, beschreibt Bernd Fetzer seine Kollegin. Die Diplom-Sozialarbeiterin hat eine Zusatzausbildung für systemische Kinder- und Jugendtherapie und ist zudem systemische Familienberaterin. Vorher war sie im Jugend- sowie im Sozialamt tätig – was bei ihrer neuen Aufgabe sicher nicht von Schaden war. Für 24 Stunden pro Woche ist sie an den beiden Grundschulstandorten in Plüderhausen tätig.

Erstaunt, wie viele Probleme es bereits in den ersten Klassen gibt

Dort fand sie ein engagiertes Umfeld vor: nicht nur mit der Konrektorin Heike Kotz. „Meine Meinung über Lehrer ist auch sehr stark gestiegen“, berichtet sie nun, da sich das Schuljahr dem Ende zuneigt. „Ich bin total begeistert“, sagt sie über das Kollegium. Zugleich war sie aber auch erstaunt, wie viele Probleme es bereits in den ersten Klassen gibt. Sie reichen von massiver Schulverweigerung, großen Sprachschwierigkeiten über aggressives Verhalten bis hin zu großen Problemen, sich an Regeln halten zu können. Auch hätten die Erstklässler lange gebraucht, bis sich eine Klassengemeinschaft eingestellt habe.

Ein knappes Dutzend Jungen und Mädchen seien bei den drei ersten Klassen auffällig. Möglicherweise, so Wilczek, auch eine Folge der Corona-Einschränkungen und des dadurch nicht so optimalen Übergangs zwischen Kindergarten und Schule.

Wie die Sozialarbeiterin an die Kinder herankommt

Um an diese Kinder heranzukommen, hat Wilczek verschiedene Ansätze. So hat sie bis zu den Faschingsferien regelmäßig die Klassen und nimmt immer ein Drittel bis die Hälfte der Schülerinnen und Schüler heraus, nicht nur die auffälligen, um bei sportlichen Spielen Sozialkompetenzen zu trainieren. Dabei spricht sie nebenbei über individuelle Stärken, darüber, weshalb Regeln und Stillsitzen wichtig sind oder was ein guter Klassenkamerad ist. Bei Jungs, die ganze Klassen aufgemischt haben, hat sie zudem Kurzinterventionen durchgeführt, um die Lage zu beruhigen.

Außerdem hat sie, wenn Lehrerinnen auf sie zukamen, auffällige Kinder zunächst im Unterricht beobachtet, dann das Gespräch mit dem Kind und den Eltern gesucht. Letzteres sei in diesem Alter noch ganz entscheidend. Und „im Rahmen ihrer Möglichkeiten haben sie gut mitgearbeitet“, lobt sie die betroffenen Eltern.

Spielerische Herangehensweise an Probleme

Für ein paar Jungs hat sie zudem ein Nachmittagsangebot gestartet, bei dem es darum geht, sich auszutoben, aber auch um das Benennen von Gefühlen oder das Akzeptieren von Regeln. „Das wird spielerisch mit eingebaut und reflektiert“, sagt die Sozialarbeiterin.

Die Idee einer Pausenpräsenz, wie sie im weiterführenden Bereich der Schule selbstverständlich dazugehört und bei der sie dann Kinder ansprechen kann, hat die 46-Jährige jedoch wieder verworfen. „Das funktioniert nicht bei den Kleinen. Die wollen nicht reden, sondern spielen.“ Und so ist ihr Zugang zu den Sorgen und Nöten der Kinder dann vor allem ein spielerischer.

Herausfordernde Arbeit, aber ein Lob auf Plüderhausen

Schwierig gestalte sich dabei momentan noch, dass sie an zwei Schulstandorten präsent sein muss: den ersten beiden Klassen an der Schlossgartenschule mitten im Ort sowie den dritten und vierten Klassen oben am Schulzentrum. Ab kommendem Schuljahr werden alle Grundschulklassen an der Hohbergschule unterrichtet. Dann wird aus dem Gebäude in der Ortsmitte ein Kinderhaus – und für die Schulsozialarbeiterin der Alltag etwas weniger umständlich.

Bei allen Problemen und allem, was herausfordernd ist: Ihren neuen, zweifellos sehr sinnvollen Job macht sie sehr gerne, betont Alexandra Wilczek ausdrücklich.

Und ein Lob für die Gemeinde gibt es obendrein. Wie pragmatisch und schnell etwa der aus ihrer Sicht ohnehin schon recht attraktive Pausenhof jetzt um Spielgeräte für die Erst- und Zweitklässler erweitert wird, hat sie begeistert. „Plüderhausen macht viel für die Kinder, obwohl es kein Geld hat“, findet die 46-Jährige.