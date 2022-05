Ehrenamtsmesse zeigt, was für Kinder und Jugendliche in Plüderhausen geboten ist

Gut zwei Jahre Pandemie haben in den Vereinen, bei der Feuerwehr oder dem Roten Kreuz Spuren hinterlassen. Es war in dieser Zeit schwierig, Mitglieder zu halten – und noch schwieriger, neue zu gewinnen. Bei einer Ehrenamtsmesse auf dem Gelände des Hohbergschulzentrums in Plüderhausen hatten sie am Freitag nun die Chance, sich Hunderten von Schülern zu präsentieren – und vielleicht das ein oder andere Neumitglied zu gewinnen.

Alle Klassenstufen bekamen eine Schulstunde lang Zeit, um sich alle Angebote anzuschauen. In einer Art Speed-Dating bekamen die Vereine jeweils zwei Minuten Zeit, um sich vorzustellen. Danach konnten die Mädchen und Jungen sich je nach Interesse noch ausführlicher informieren.

Zwei Jahre konnte die Jugendfeuerwehr keine Neumitglieder aufnehmen

Die Idee dazu hatte Magnus Egelhof, Jugendleiter der Freiwilligen Feuerwehr. Dort herrschten in den vergangenen beiden Jahren besonders strenge Regeln. „Dass es keine Neuzugänge geben darf, war Teil des Hygienekonzepts“, berichtet er, „und das merkt man jetzt.“ Aktuell habe die Jugendwehr, die sich immer montagabends um 18.30 Uhr zum Übungsabend trifft, 18 Mitglieder, „und das ist zu wenig“.

Am Stand der Jugendfeuerwehr steht deshalb ein Tragkraftspritzenanhänger, an dem Interessierte sich am Schlauch ausprobieren können. Bürgermeister Benjamin Treiber, der sich vor Ort ein Bild von der Messe macht, sagt: „Das ist ein schönes Angebot, bei dem man zeigen kann, was für Möglichkeiten es gibt in Plüderhausen.“

"Das DRK ist cool"

Nebenan wartet Christoph Gabler, Jugendleiter des Roten Kreuzes (DRK), auf Interessierte. Er sagt: „Seit März wird bei uns wieder durchgestartet“, beim letzten Übungsabend, der alle zwei Wochen mittwochs um 18 Uhr in der Schlossgartenschule beginnt, seien erfreulicherweise 20 Teilnehmer gekommen.

An dem DRK-Stand können die Schülerinnen und Schüler an einer Puppe die Wiederbelebung üben, einen Blick in den Notfallkoffer werfen und sich über das informieren, was das DRK zu bieten hat. Daniel Schumacher, der nach der Flut im Ahrtal als Helfer vor Ort war, berichtet: „Das DRK ist cool, man kriegt viel zurück, auch wenn es manchmal nicht ganz einfach ist.“ Man lerne viele Leute kennen und könne vieles von dem, was man beim Roten Kreuz mache, auch im Alltag anwenden.

In der Corona-Zeit mit Maske geprobt beim Kinderchor

Wer sich weniger für Druckverbände und mehr für Musicals interessiert, der könnte hingegen beim Kinder- und Jugendchor Confetti der Sängervereinigung fündig werden. Dort wurde trotz Lockdown im letzten Winter weiterhin geprobt (immer montags um 17.15 Uhr), wie Celina Grün berichtet. „Wir haben beim Singen aber eine Maske getragen und Abstand gehalten.“ Den alle hätten weiter proben wollen. Jugendreferentin Silke Abele sagt: „Dadurch konnten wir Kinder halten, wir haben sogar Neuzugänge im Lockdown gehabt“.

Neue Vorstandschaft beim Musikverein Hohberg

Beim Musikverein Hohberg war es zuletzt eher ruhig, wie der 1. Vorstand Marcel Podewski berichtet: Es gab kaum Proben, und fast zwei Jahre lang keine Konzerte. Zwar habe es in den Coronajahren einen gewissen Schwund gegeben, „aber das hielt sich Gott sei Dank in Grenzen“. Seit Oktober gebe es nun eine neue, junge Vorstandschaft. Podewski ist deshalb guter Dinge, was die Zukunft betrifft. Bei der Jugendkapelle etwa gehe man, weil es an Nachwuchs fehlt, gemeinsame Wege mit der Gemeindekapelle und dem Musikverein Urbach.

Bläserklasse für die Nachwuchsgewinnung

Dass es schwieriger geworden ist, Jugendliche für den Musikverein zu begeistern, weiß auch Miriam Angelmahr, Jugendleiterin bei der Gemeindekapelle. Corona habe hier seinen Teil dazu beigetragen, sei aber nicht alleine verantwortlich dafür. „Es fehlt an Gemeinschaft. Und das ist schade.“ Um Kinder frühzeitig für die Musik zu begeistern, gebe es aber etwa eine Bläserklasse an der Hohbergschule, hierzu arbeiten Schule, Jugendmusikschule und Gemeindekapelle Hand in Hand, 15 Kinder und Jugendliche besuchen diese aktuell.

Spaß und Spiel bei der Evangelischen Jugend

Nebenan will Moritz Wolz von der Evangelischen Jugend Begeisterung für Jungschar, Kinderkirche und Ferienwaldheim wecken. „Bei uns geht es um Spiel und Spaß“, sagt er und schießt zum Beweis mit einer Luftpumpenschleuder auf Dosen. „Wir wollen aber auch von Gott erzählen. Und wir sind eine coole Gemeinschaft“. Beim ersten Lockdown habe man auf Digitalangebote umgestellt – und so die Zeit relativ gut überstanden. Auch das Waldheim gab es zuletzt nur digital - mit Bastelangeboten und dazugehörigen Videos. Dieses Jahr geht es endlich wieder auf die Burghalde.

Wieder Zeltlager der Katholischen Jugend

Nachdem es 2020 ausfallen musste, konnte das Zeltlager der Katholischen Jugend vergangenes Jahr zumindest eingeschränkt und unter Coronabedingungen abgehalten werden. Diesen Sommer wird es wieder ein ganz normales Zeltlager geben, berichten Fabian, Michaela und Kristin am Stand des christlichen Vereins. Vom 7. bis 14. August soll es diesmal nach Oberndorf am Neckar gehen.