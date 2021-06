Nach 35 Jahren im Amt geht Andreas Schaffer Ende des Monats in den verdienten Ruhestand. Bei einem Festakt in der Staufenhalle wurde der dienstälteste Bürgermeister im Rems-Murr-Kreis am Donnerstagabend bereits offiziell verabschiedet. Coronabedingt durften lediglich rund 60 geladene Gäste daran teilnehmen. Sie konnten einen entspannt auf den Ruhestand zusteuernden Schaffer erleben. Musikalisch umrahmt wurde der Abend von dem Trio „Two Voices One Love“.

Ein besonderer Dank von