Förderverein Altenzentrum Plüderhausen: Andreas Schaffer übernimmt Vorsitz

Nach der coronabedingten Pause konnte der Förderverein Altenzentrum Plüderhausen (FVAZ) kürzlich wieder eine Hauptversammlung abhalten. Mehr als 30 Mitglieder waren erschienen und wählten gemeinsam Andreas Schaffer zum neuen Vorsitzenden des Vereins. Der Verein wurde vor 28 Jahren gegründet, um auch im hohen Alter ein gutes Leben in der Gemeinde zu ermöglichen. Seit der Gründung des Altenzentrums am Brunnenrain unterstützt er dieses aktiv.

Was der Förderverein zuletzt geleistet hat

In seinem Jahresbericht stellte der scheidende Vorsitzende Thomas Häussermann fest, dass die letzte Mitgliederversammlung des Fördervereins bereits fast neun Monate zurückliege und viele Themen offenbleiben mussten. Dennoch sei man nicht untätig geblieben. So konnten inzwischen seniorengerechte Liederbücher an die Betreuungskräfte im Heim übergeben werden und inzwischen an ausgeschiedene Kuchenbäcker/-innen im vergangenen November eine Einladung ins Café Plü ausgesprochen werden. Die vom Förderverein gesponserten Aktivitäten im Haus am Brunnenrain hätten nach wie vor stattgefunden und seien von den Heimbewohnern sehr gerne angenommen worden. Diese reichen von Gymnastik über Gedächtnistraining bis zu Musikgeragogik oder dem Besuch der „Clowns mit Herz“. Ein Höhepunkt sei zudem das Sommerfest gewesen.

Die Gärtnerei Bender habe im vergangenen Herbst die Blumenkästen im „Demenzgarten“ neu eingepflanzt und die Bewässerung installiert. Die Neubepflanzung wurde vom Förderverein übernommen. Die weitere Pflege und die anfallenden Kosten übernehmen die Zieglerischen Anstalten. Im Mai werde der Förderverein an der Leistungsschau „Plüderhausen erleben“ teilnehmen.

Bürgermeister Treiber lobt Häussermann

Der stellvertretende Vorsitzende Bürgermeister Benjamin Treiber zeigte sich erfreut über die vielen engagierten Ehrenamtlichen im FVAZ. Er sprach der Vorstandschaft, dem Beirat und dem Team der Cafeteria seinen Dank aus. Er dankte Altbürgermeister Schaffer für die Bereitschaft, den Vorsitz zu übernehmen und Thomas Häussermann für sein „außergewöhnliches Engagement“.

Auch Heimleiterin Sigrid Jost bedankte sich ganz herzlich beim scheidenden Vorsitzenden Häussermann für die Unterstützung, insbesondere während der Pandemiezeit. Sie schätze die Angebote des Fördervereins, die ein deutliches Mehr an Lebensqualität für die Heimbewohner bedeuten. Das Angebot der Cafeteria sei jedoch vermisst worden, berichtete Jost.

So groß ist das Altenzentrum in Plüderhausen

Im Haus gibt es momentan 50 Pflegeplätze, vier Doppelzimmer mit Ausnahmeregelung bis 2032. Untergebracht sind 22 Männer und 28 Frauen, davon 31 Plüderhäuser.

In der Tagespflege sind täglich 15 Gäste. Das Einzugsgebiet reiche von Lorch bis Schorndorf, Haubersbronn und Miedelsbach. Die Tagespflege sei eine Bereicherung, allerdings fehle es weiterhin an ausreichendem Personal, so Jost. Das Problem könnte sich noch weiter zuspitzen. Der Personalschlüssel richtet sich nach den Pflegegraden. Für die nächsten Jahre sind einige Renovierungsarbeiten geplant.

Kassiererin Frau Cohausz musste in ihrem Kassenbericht pandemiebedingt leider einen kleinen Minusbetrag verkünden. Die fehlenden Einnahmen aus der Cafeteria machten sich bemerkbar. Die Mitgliederzahl ist dagegen leicht angestiegen. Besonders erfreulich: Viele zahlen mehr als den vorgesehenen Mitgliedsbeitrag.

Der Bericht von Rolf Schliesser, dem Chef der Cafeteria, fiel positiv aus. Die Cafeteria ist nach der Pandemiepause sonntags wieder geöffnet und werde sehr gut angenommen. Gesucht werden aber noch zusätzliche Helferinnen und Helfer für die Cafeteria.

Weshalb Häussermann das Amt jetzt an Andreas Schaffer übergibt

Vor den Wahlen gab Thomas Häussermann noch eine kurze Erklärung zu seinem Ausscheiden ab. Aufgrund seines Alters habe er sich von Anfang an lediglich als Übergangsvorsitzender gesehen. Umso mehr freue er sich darüber, dass er mit Andreas Schaffer nun einen passenden Nachfolger gewinnen konnte. Der Altbürgermeister habe den Verein initiativ gegründet und den Bau des Hauses am Brunnenrain damals ganz wesentlich vorangetrieben. Er sei der eigentliche Vater des Fördervereins. Häusermann wolle sich nun etwas zurückziehen und sich ganz der Familie widmen.

Für seine Amtsübernahme nannte Altbürgermeister Schaffer drei Gründe. Erstens habe er Häussermann das Versprechen gegeben, sich zur Wahl zu stellen, falls sich kein anderer Kandidat finden sollte. Zweitens betonte Schaffer die Expertise des Teams. Mit Birgitta Cohausz, Elke Mück und Rolf Schliesser könne er sich auf sehr engagierte und kompetente Vorstandsmitglieder stützen. Cohausz sei als Steuerberaterin eine ideale Besetzung für die Finanzen, Elke Mück bringe neben ihrem Amt als Schriftführerin auch reichhaltige Erfahrungen aus der Seniorenarbeit und dem Pflegesektor mit. Und mit Rolf Schliesser als engagiertem Chef der Cafeteria sei das Führungsteam ideal besetzt.

Zu guter Letzt sei der Förderverein selbst der Grund für seine Amtsübernahme. Der Förderverein Altenzentrum Plüderhausen kümmere sich um eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Er habe von Anfang an die Standortfindung, Planung und den Bau des Seniorenzentrums begleitet und mitgeprägt. Seit der Einweihung des Seniorenzentrums im Jahr 2005 habe er den Betrieb begleitet und wichtige Akzente setzen können. Er stelle sich gerne der Herausforderung, diese Aufgaben weiterzuführen.

Förderverein hat sich gut entwickelt

Sein Vorgänger Thomas Häussermann habe die Arbeit des Fördervereins maßgeblich mitgeprägt, so Schaffer.

Pflegeeinrichtungen gehörten heutzutage zu den wichtigen Standortfaktoren einer Gemeinde. Deshalb sei sein Einsatz auch gut für Plüderhausen. Mit der Verleihung der Brunnenmedaille habe die Gemeinde seine Verdienste im Jahre 2015 bereits gewürdigt.

Der Förderverein habe sich seit seiner Gründung erfreulich entwickelt, und dank einer guten finanziellen Lage im Seniorenzentrum viele Angebote finanziert sowie Geld in die Möblierung investiert. Die Corona-Pandemie habe zuletzt viele Aktivitäten ausgebremst und die demografische Entwicklung aber einen kontinuierlichen Mitgliederschwund ausgelöst. Diesen gelte es nun aufzuhalten.

Das ist der neue Vorstand des Fördervereins

Bei den anschließenden Wahlen wurde Andreas Schaffer zum neuen Ersten Vorsitzenden gewählt. Der stellvertretende Vorsitzende Benjamin Treiber, Kassiererin Birgitta Cohausz und Schriftführerin Elke Mück wurden im Amt bestätigt. Im Beirat kandidierte anstelle von Herrn Pfarrer Walz der ehemalige evangelische Gemeindepfarrer Jürgen Höss. Für Andreas Schaffer stellte sich Frau Annette Kunberger-Bay zur Wahl.

Die weiteren Beiräte Ingrid Müller, Claudia Jensen, Renate Schindler, Ursula Lohrmann, Karin Zeyfian, Carlo Fritz, Karl Mayer, Klaus-Harald Kelemen, Peter Wanitschek und Rolf Schliesser wurden wiedergewählt. Anstelle des Kassenprüfers Wolfgang Albrecht folgte Manfred Mück. Ulrich Scheurer wurde im Amt des Kassenprüfers bestätigt.