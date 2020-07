Die Festtage mögen der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen sein, doch die die Plüderhäuser ließen sich die Freude an ihrem traditionsreichen Volksfest nicht nehmen. Und so kam zumindest ein wenig Festtagsstimmung auf an diesem Wochenende.

Zunächst am Freitagabend: Da traf sich das Festtags-Komitee auf dem Gänswasen, wo sich sonst Tausende von Besuchern einfinden, um Bürgermeister Andreas Schaffer beim Fassanstich zuzusehen. Der fand in diesem Jahr zwar statt, aber nur