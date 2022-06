Feuerwehr-Großeinsatz bei Flüchtlingsunterkunft in Plüderhausen

Gut 50 Einsatzkräfte waren am Sonntag gegen 19.30 Uhr zur Flüchtlingsunterkunft in der Plüderhäuser Schulstraße gerufen worden. Die Feuerwehr, so Feuerwehr-Kommandant Marc Angelmahr, ging zunächst von einem Wohnungs- oder gar Gebäudebrand aus. Es hieß, es sei noch ein Kind im brennenden Haus. Wie die Einsatzkräfte – Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei – vor Ort ankamen, zeigte sich glücklicherweise, dass es schlimmer aussah, als es am Ende war. Alle Bewohnerinnen und Bewohner der Flüchtlingsunterkunft hatten das brennende Gebäude schon verlassen. Der Löschzug mit Drehleiter, der aus Schorndorf angekommen war, konnte seinen Einsatz gleich wieder beenden.

Der viele Rauch, der schon aus den Fenstern qualmte, stammte aus einer Wohnung im 1. Obergeschoss. Die Wohnung war verschlossen. Die Feuerwehr stellte bei Betreten fest, dass das Feuer in der Küche, die sich gleich im Eingangsbereich befand, ausgebrochen war. Der Brand konnte glücklicherweise schnell gelöscht werden. Das Ganze sei, sagt Angelmahr, „glimpflich über die Bühne“ gegangen. Die Bewohner des Flüchtlingsheims hätten sich sehr besonnen verhalten. Nur eine Frau musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Der Grund dafür ist jedoch noch unklar.

Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, ist aktuell unbewohnbar. Die betroffene Familie ist privat untergekommen.