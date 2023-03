Feuerwehr Plüderhausen: Große Entscheidungen stehen an

„Die Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr Plüderhausen ist auch im Jahr2022 gegeben.“ Das stellte Kommandant Marc Angelmahr jüngst bei der Hauptversammlung fest.

Mitgliederzahl bei der Feuerwehr bleibt stabil

97 aktive Mitglieder zählte die Wehr zum Ende des vergangenen Jahres, 20 davon zählen zur Abteilung Walkersbach. Angelmahr sprach von einem „stabilen Mitgliederbestand“, auch wenn die Pandemiejahre durchaus herausfordernd gewesen seien.

Die Aktiven mussten 2022 zu insgesamt 54 Einsätzen ausrücken, darunter vier im Teilort Walkersbach. Jeweils etwa die Hälfte der Einsätze entfiel auf Brände und technische Hilfsleistungen.

44 Feuerwehr-Übungsdienste im vergangenen Jahr

Die Aus- und Fortbildung kam im vergangenen Jahr nicht zu kurz, 44 Übungsdienste hat die Feuerwehr zu verzeichnen. Drei Mitglieder haben 2022 erfolgreich am Lehrgang Grundausbildung mit integriertem Sprechfunker teilgenommen. Ein Teilnehmer hat erfolgreich den Lehrgang Gruppenführer für die Abteilung Walkersbach absolviert.

„Regelmäßige Aus- und Fortbildungen sind für den Erhalt der Leistungsfähigkeit einer Feuerwehr wichtig“, betonte Angelmahr, der darauf hinwies, dass die Summe an Einsätzen, Übungen, Diensten und Funktionsträgertätigkeiten sich auf insgesamt rund 13.000 Stunden ehrenamtliche Tätigkeit im vergangenen Jahr summierte.

Gerätehaus in Plüderhausen als großes Projekt

Wichtige Projekte waren zudem die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs HLF 20, die Umsetzung der neuen Kreis-Alarm- und Ausrückeordnung. Nach jedem Einsatz wird seitdem rotiert, so dass alle Mitglieder regelmäßig zum Einsatz kommen. Außerdem war die Feuerwehr an der Katastrophenschutzplanung der Gemeinde beteiligt, Sirenen im Gemeindegebiet wurden ertüchtigt und erweitert. Es finden jetzt regelmäßige Testalarme statt.

Ein wichtiges Thema war auch der Feuerwehrbedarfsplan, der sich auf der Zielgeraden befinde und demnächst vorgestellt werde. Dabei geht es auch um die Frage, ob das Gerätehaus um- oder neugebaut wird. Davon abgesehen sind und waren Investitionen in den Bestand notwendig, etwa ein Außenlager für Kraftstoffe oder eine Großraumgarage hinter dem Gerätehaus.

Bürgermeister Treiber: Aktuelles Haus kann keine Dauerlösung sein

Doch „das aktuelle Gebäude ist auch nach der Umsetzung weiterer Schritte des Hygienekonzeptes keine Dauerlösung“, stellte Bürgermeister Benjamin Treiber in seinem Grußwort klar. Dieses Jahr sollen die Pläne für das Gerätehaus konkretisiert werden, auch über den Standort soll eine Entscheidung gefällt werden. „Dass das neue Haus - an welchem Standort auch immer - nicht schon in zwei, drei Jahren bezogen werden kann, das ist uns allen klar – es braucht aber Schritte vorwärts – und vor allem eines: Entscheidungen.“ Es gebe zudem noch weitere „heiße Eisen“ im Bedarfsplan: „Ist eine Drehleiter notwendig oder nicht? Oder die räumliche Situation in Walkersbach sowie in Plüderhausen? Das Ergebnis der Bedarfsplanung wird sicherlich nicht allen gefallen.“

Feuerwehr Plüderhausen: Personalien und Ehrungen

Bei der Hauptversammlung zum neuen Jugendwart ernannt wurde Sebastian Blessing. Er löst damit Magnus Egelhof ab, der für seine Leistungen gewürdigt wurde. Seit 2004 ist Egelhof Mitglied der Jugendfeuerwehr, aktiver Feuerwehrmann seit 2011, Jugendgruppenleiter seit 2012, seit 2021 als Jugendwart. In seiner Zeit hat er den Mitgliederbestand der Jugendfeuerwehr erhöht.

Nach 48 Jahren aus dem aktiven Feuerwehrdienst verabschiedet wurde Konrad König . Mit der Ausbildung zum Gruppenführer im Jahr 1995 und dem Lehrgang Zugführer im Jahr 2005 hat er insgesamt 27 Jahre Führungsverantwortung in der Feuerwehr übernommen. Als Führungskraft war er für die verschiedenen Ausbildungen innerhalb seines Zuges verantwortlich, in der Aus- und Weiterbildung tätig. Bei den regelmäßigen Übungen mit dem Brandübungscontainer der EnBW hatte er die Funktion des Maschinisten und unterstützte bei Auf- und Abbau. „Als es darum ging, diesen zu renovieren, warst du federführend beteiligt, hast dich um die Materialbeschaffung und Umsetzung gekümmert und bist bis zum heutigen Tage für diesen der Ansprechpartner und Kontaktperson“, so Kommandant Angelmahr.

Wer bei der Freiwilligen Feuerwehr befördert wurde

Sei er bei einer Übung oder im Einsatz nicht auf der Funktion des Gruppen- oder Zugführers gewesen, habe er immer mit den Fahrzeugen unterstützt oder die Funktion des Maschinisten übernommen. König ist langjähriges Ausschussmitglied und habe dabei die kameradschaftlichen Themen innerhalb der Feuerwehr mitgestaltet.

Sein Wissen und seine Erfahrung habe er auch in der Projektgruppe für die Neugestaltung des Jugendraums mit eingebracht. 2017 wurde er mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Gold ausgezeichnet. „Danke für dieses lange ehrenamtliche Engagement“, sagte Angelmahr.

Aufgrund ihrer Dienstzeit bei der Freiwilligen Feuerwehr befördert wurden: