Eine 50-jährige Autofahrerin hat sich am Donnerstagabend, 29. Juli, bei einem Unfall in Plüderhausen leicht verletzt. Laut Polizei ergab sich bei ihr der Verdacht, dass sie unter Alkoholeinfluss am Steuer saß. Sie musste deswegen zur Blutprobe. Die Frau war in der Jakob-Schüle-Straße mit ihrem VW auf den Wagen einer 64-Jährigen aufgefahren, als diese abbremste, um links abzubiegen.

Auch die Plüderhäuser Feuerwehr wurde um 17.14 Uhr zu dem Unfall alarmiert, um ausgetretene