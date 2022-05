Feuerwehr Plüderhausen zieht Bilanz 2021: Viele Einsätze, kein Mitgliederschwund

2021 war ein ereignisreiches Jahr für die Feuerwehr in Plüderhausen. Zu insgesamt 100 Einsätzen und Diensten wurde sie gerufen, drei davon waren im Ortsteil Walkersbach. 25-mal musste sie wegen eines Brandeinsatzes ausrücken. Und allein 53 Einsätze gehen auf das Konto des Starkregenereignisses im Juni 2021, als in Plüderhausen Kanäle die Wassermassen nicht mehr halten konnten, Gullydeckel sich hoben und Straßen überflutet waren.

Insgesamt, so rechnete Kommandant Marc Angelmahr bei der Jahreshauptversammlung vor, wurden von der Wehr 1285 Einsatzstunden geleistet, hinzu kommen 4283 Dienststunden. „Die Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr Plüderhausen war auch im Jahr 2021 gegeben“, denn bei allen Einsätzen mit dem Stichwort Menschenleben in Gefahr, sei innerhalb der geforderten Hilfsfrist von 10 Minuten auch ein Löschfahrzeug vor Ort gewesen.

Kein Mitgliederschwund trotz Pandemie

Getragen wurde die Plüderhäuser Feuerwehr im vergangenen Jahr von 94 aktiven Mitgliedern, davon 17 in der Abteilung Walkersbach. Damit konnte die Wehr die Zahl ihrer Mitglieder während der Pandemie halten. Und trotz Corona trafen sich die Kameraden 2021 auch zu zahlreichen Übungen und Fortbildungen, nämlich 56-mal. Das sind sogar drei mehr als im Vor-Pandemie-Jahr 2019.

Zahlreiche Ausbildungen und Übungen

Bei der Ausbildung standen die Grundtätigkeiten im Bereich der Brandbekämpfung, Rettung und der technischen Hilfe im Vordergrund. Dabei habe sich die schnelle Wiederaufnahme des Übungsbetriebs in Kleingruppen, bereits ab März 2021, im Nachhinein als richtig und wichtig herausgestellt, so Angelmahr. Bedingt durch den Einbau der Digitalfunktechnik stand auch die Schulung in diesem Bereich auf dem Ausbildungsprogramm.

Zur Abstimmung aktueller Themen haben sich der Kommandant und sein Stellvertreter Dominik Ströhlein viermal mit dem Bürgermeister (Andreas Schaffer beziehungsweise ab Sommer Benjamin Treiber) und der Kämmerin Regina Rösch zum Jour fixe getroffen. Einer der Schwerpunkte sei hierbei die Umsetzung der Maßnahmen des Feuerwehrbedarfsplans 2029 gewesen.

Worin die Feuerwehr investiert

Zu den Investitionen und Projekten in 2021 zählten die Umsetzung des Hygienekonzepts, der Bau einer Großraumgarage hinter dem Feuerwehrhaus, die Installation des Digitalfunks in Plüderhausen und Walkersbach (Feststation), die Ertüchtigung der Sirenen in Plüderhausen und Walkersbach, das neue Mehrzweckfahrzeug für die Abteilung Plüderhausen, eine neue Tragkraftspritze für die Abteilung Walkersbach, die Überarbeitung der Website, ein eigener Instagram-Account für die Feuerwehr, die konzeptionelle Umsetzung der vom Landkreis geforderten neuen Alarm- und Ausrückeordnung sowie der Projektstart für die Beschaffung eines neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs HLF20.

„Damit haben Sie, Herr Bürgermeister Treiber (und Ihr Amtsvorgänger) und Sie meine Damen und Herren des Gemeinderates auch in 2021 in Ihre Feuerwehr investiert“, sagte Marc Angelmahr.

Wie geht es weiter beim Feuerwehrhaus?

„Die Maßnahmen im Bestand des Feuerwehrhauses in Plüderhausen können nur eine Übergangslösung sein“, betonte der Kommandant mit Blick auf 2022. Außerdem müsse der Feuerwehrbedarfsplan zeitnah fortgeschrieben werden. Und „für eine leistungsfähige Feuerwehr ist zum einen eine zeitgemäße technische Ausrüstung (Fahrzeuge und Geräte) wichtig, aber auch ein moderner und den aktuellen Anforderungen entsprechender Standort.

In seiner Rede dankte Bürgermeister Benjamin Treiber den Mitgliedern der Feuerwehr, die in Plüderhausen gut aufgestellt sei „Es ist ein sehr gutes Gefühl, Bürgermeister in einer Gemeinde zu sein, in der man sich auf seine Feuerwehr jederzeit zu 100 Prozent verlassen kann“. Die Standortfindung für ein neues Feuerwehrhaus in Plüderhausen, soll jetzt durch die Projektgruppe Feuerwehrhaus Plüderhausen fortgesetzt werden. Der Feuerwehrbedarfsplan wird in Auftrag gegeben, mit einer Standortbetrachtung auf Plüderhäuser Gemarkung. Aktuell erfolge hierzu die Auswahl eines Büros.

Wahlen, Beförderungen, Auszeichnungen

Diese Mitglieder wurden für die nächsten fünf Jahre in den Feuerwehrausschuss gewählt: Jochen Kolb, Magnus Egelhof, Micha Maier, Peter Storz, Dennis Schneider, Thomas Michael Ulmer, Martin Schoenwitz, Tobias Neubauer für die Abteilung Plüderhausen sowie Sebastian Scheck für Walkersbach. Hannes Weber wurde für die nächsten fünf Jahre als Kassenprüfer gewählt.

Das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre Einsatzdienst erhielten Magnus Egelhof, Mario Mayer, Jasmin Schlotz, Martin Schönwitz und Patrick Stängle.

Das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre erhielt Kay Heinze.

Zum Oberfeuerwehrmann befördert wurden: Luca Albrecht, Marvin Fauth, Fabian Praher, Lina Schaffer, Luca Bär, Sebastian Blessing, Johannes Schopf, Yanick Veser, Michel Wolz

Zum Hauptfeuerwehrmann befördert wurden: Patrick Vogelsang, Patrick Stängle, Jannik Strobel, Florian März, Tobias Neubauer, Michael Fütterling und Christoph Danner.

Thomas Michael Ulmer wurde als langjähriger Funkwart der Feuerwehr verabschiedet. Ulmer hatte dieses Amt seit 1998 inne.

Der stellvertretende Jugendwart Patrick Stängle ist für dieses Amt Anfang 2021 nicht mehr angetreten und wurde dafür verabschiedet.