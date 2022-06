Hochwasserschutz an der Rems: Reichen die Maßnahmen aus?

Dass der Schutz vor Hochwasser ein enorm wichtiges Thema ist, hat nicht zuletzt die Flutkatastrophe im Ahrtal vergangenen Juli verdeutlicht. Auch das Remstal wurde in der Vergangenheit von Überschwemmungen heimgesucht. Seit 1998 gibt es deshalb den Wasserverband Rems, der sich um entsprechende Schutzmaßnahmen kümmert.

Erklärtes Ziel ist es, auf ein Hochwasser vorbereitet zu sein, wie es etwa alle hundert Jahre vorkommt. HQ 100 heißt dies in der Fachsprache. „Ein kompletter Schutz ist noch nicht erreicht“, sagte Hans-Peter Sieg, der technische Geschäftsführer des Verbands, kürzlich in Plüderhausen, als er dem Technischen Ausschuss vom aktuellen Stand beim Hochwasserschutz berichtete.

Schutz durch Rückhaltebecken genügend?

Viel wurde hier in den vergangenen Jahren getan. Allen voran entstanden Hochwasserrückhaltebecken entlang der Rems von Lorch bis Winterbach.

Wobei Sieg davon berichtete, dass es am Rückhaltebecken Urbach/Plüderhausen anhaltende Probleme gebe. Etwa mit der Steuerung, die nicht richtig funktioniere, wodurch das Becken häufig zu früh eingestaut und laufend rauf- und runtergefahren wurde. Auch fiel etwa der Beckenpegel periodisch aus. Außerdem gibt es 150 Meter flussabwärts ein privat betriebenes Wehr, das durch den Abstau beim Aufbau des Beckens beschädigt wurde. Der Wasserverband muss Ausfallkosten bezahlen. Und eigentlich wäre es besser für die ökologische Durchgängigkeit des Flusses, wenn das Wehr abgebaut würde. Ein Gutachten zur Gewässerökologie dazu stehe noch aus. „Wir sind da in einem unbefriedigenden Zwischenzustand“, so Sieg.

Starkregen als zunehmendes Problem

Im Moment würden außerdem die neuen Hochwassergefahrenkarten erstellt. Bis 2024 sollen diese vorliegen. Nicht zuletzt werde auch das Starkregenrisiko analysiert. Bis in drei Jahren soll hierzu ein Handlungskonzept erstellt werden – voraussichtliche Kosten: 670.000 Euro, der Anteil von Plüderhausen betrüge dann 12.500 Euro.

Denn Starkregen entwickeln sich zunehmend zu einem Problem, wie auch Plüderhausen im vergangenen Jahr erfahren musste. Am 23. Juni 2021 etwa fiel in kurzer Zeit so viel Regen, dass die Kanäle das Abwasser nicht mehr halten konnten. Straßen und Keller wurden überflutet, die Feuerwehr war deshalb bis in die Morgenstunden im Einsatz. „Je mehr Versiegelung, desto schneller fließt das Wasser“, sagt daher Sieg. Bei Starkregen könne sei die Kanalisation dann schnell überfordert. „Wir kämpfen deshalb dafür, dass unsere Rückhalteräume unversiegelt frei bleiben.“

Pegelüberwachung als Schutzmaßnahme

Als weitere Maßnahme gegen Hochwasser wird die Pegelüberwachung an der Rems und ihren Nebenflüssen ausgebaut. Plüderhausen ist inzwischen Mitglied des Flutinformations- und Warnsystem (FLIWAS) des Landes. In diesem Zuge sollen an fünf Stellen im Ort Pegelmessungen durchgeführt werden: am Aichenbach, am Söndlesbach auf der Südseite der B 29, am Schlierbach, der Brückenstraße sowie am Walkersbach. Der ist laut Sieg zwar nicht akut hochwassergefährdet, könnte aber die Kläranlage im Walkersbacher Tal überfluten. Bürgermeister Treiber bezeichnete diese Pegel (Kosten pro Stück: 15000 Euro) als „ganz wichtige Maßnahme, weil man dadurch Zeit gewinnt“, das habe sich im Ahrtal gezeigt.

Es gibt keinen kompletten Schutz!

Hans-Peter Sieg dämpfte indes die Erwartungen an den Hochwasserschutz, der im Grunde immer ein wenig der Zeit hinterherhinke – auch wegen des Klimawandels, der für immer häufiger auftretende hundertjährliche Hochwasser sorge. „Die Becken müssten eigentlich 30 Prozent größer sein“, meinte er. 2016, als die Rems in Gmünd über die Ufer trat, sei das Tal schon mal knapp an einer Katastrophe vorbeigeschrammt. „Da hatten wir ein 200-jährliches Hochwasser gehabt, die Becken sind vollgelaufen, das war eine unangenehme Situation.“ Hätte es damals noch eine Stunde länger geregnet, wären die Becken und damit auch das Remstal überflutet worden.

Hinzu komme die zunehmende Gefahr durch Starkregen, die weit intensiver seien als in der Vergangenheit, denn „die Hochs und Tiefs wandern nicht mehr, sie regnen sich aus“. Und die Folgen davon könnten dramatisch sein.